Android Telefonlarda İleri Tarihli SMS Nasıl Gönderilir?

Unutkanlıktan dert yanan ve özel günleri çok çabuk unutabilen bir yapınız varsa ileri tarihli SMS gönderme fikri hayat kurtarabilir.

Gelecekte herhangi bir günde, istediğiniz kişiye SMS göndermek oldukça basit görünen bir işlem gibi dursa da pek çok Android telefon, kutudan çıktığı gibi bu özelliği bünyesinde barındırmıyor. Bugün sizler için bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değineceğiz.

Samsung Kullananlar İçin İleri Tarihli SMS Gönderme

Samsung Galaxy ve Note kullanıcıları bu konuda oldukça şanslı nitelim Samsung SMS uygulaması bu özelliğe sahip.

1. Samsung SMS uygulamasını açın.

2. Göndermek istediğiniz mesajı yazın.

3. Ekrandan "+" butonuna veya 3 noktaya tıklayarak takvimi açın.

4. Tarihi ve saati seçin. 5. Gönder butonuna basarak gönderinizi kurun. Hepsi bu.

Diğer Android Telefonlar İçin İleri Tarihli SMS Gönderme

1. Öncelikle buraya tıklayarak Pulse SMS uygulamasını indirelim ve açalım.

2. Turuncu "+" butonuna tıklayalım ve SMS göndereceğimiz kişiyi seçelim.

3. Mesajı yazdıktan sonra yan yana üç noktaya tıklayarak mesajı kurma ekranına gidelim.

4. Tarihi ve saati takvim üzerinden belirleyelim.

5. Son olarak mesajı kaydettikten sonra 'Add' butonuna basalım ve SMS vakti gelince gönderilmeye hazır.