ModernDad isimli YouTube kanalının sahibi Phil Nickinson, Google Gelişmiş Koruma Programı'nı kullanması sebebiyle Android TV'de Google hesabını kullanamadığını fark etti. Bu sorunu çözen yöntemi YouTube kanalından paylaşan Nickinson, aynı sorunu yaşayan kullanıcılara yol gösterdi.

Bilgi güvenliğimizi korumak için almamız gereken önlemlerden biri olan Google'ın Gelişmiş Koruma Programı; gazeteciler, iş adamları, siyasiler gibi saldırı hedefi olma potansiyeline sahip kişilerin Google hesaplarını korumak için geliştirdiği bir güvenlik sistemi. Gelişmiş Koruma Programı'nın bazı kısıtlamaları, Android TV kullanıcılarının canını sıkabilir.

ModernDad YouTube kanalının sahibi Phil Nickinson, Gelişmiş Koruma Programı'ndan dolayı NVIDIA Shield televizyonuna hesabıyla giriş yapamadığını dolayısıyla satın aldığı uygulamalara erişemediğini ve yüklü uygulamaları güncelleyemediğini açıkladı. Nickinson, alamadığı son güncellemelerin de güvenlik açığına sebep olabileceğini belirtti.

Kendi gibi aynı sorunu yaşayanlar için bu sorunun nasıl çözülebileceği hakkında bir video çeken Nickinson, videoyu ModernDad isimli YouTube kanalında paylaştı. Eğer siz de Gelişmiş Koruma Programı'nı kullanan bir Android TV kullanıcısıysanız ve bu sorunu yaşıyorsanız, aşağıda adımları izleyerek sorunu tamamen çözebilirsiniz.

Öncelikle Android TV'nizi fabrika ayarlarına döndürmelisiniz. Bu işlem için cihazınızdan Menü'ye gidin, 'Sıfırlama' ile ilgili bölümü bulduktan sonra cihazınızı sıfırlayın. Sistem tekrar çalışır hale geldikten ve kurulum ekranı ile karşılaştıktan sonra 'TV'nizi bir Android telefon ya da tablet ile kurmak ister misiniz?' sorusuna 'Evet' yanıtını verin. Android telefonunuzu ya da tabletinizi yanınıza alarak, kurulum ekranındaki talimatları uygulamaya devam edin.

Bu yolla problemi ortadan kaldırmış olacaksınız. Yapılan işlem teknik olarak, eski bir telefondan yeni bir telefona Google hesabı bilgilerinizi aktarmakla aynı işlem. Google'ın Gelişmiş Koruma Programı'nın en önemli doğrulama adımlarından biri devre dışı bırakılmış olsa da Android TV'nin kullanımını devam ettirmek için bu açık görmezden gelinebilir.

Phil Nickinson'ın çektiği video'nun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz: