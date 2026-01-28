Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Android'in Windows 11'i Aratmayacak Yeni Masaüstü Modunun Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı [Video]

Google, uzun süredir Android için yepyeni bir masaüstü modu üzerinde çalışıyordu. O moddan ekran görüntüleri geldi.

Android'in Windows 11'i Aratmayacak Yeni Masaüstü Modunun Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Android’e sürekli yeni özellikler geliyordu. Bunlardan biri de kullanıcıların bilgisayarlarından Android kullanmasını sağlayacak yepyeni bir masaüstü moduydu. Bu modun bir gün ChromeOS’un yerini alabileceği bile konuşuluyordu.

Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Chromium Sorun Takip Sistemi'nde yayımlanan bir hata raporu, istemeden de olsa Android masaüstü arayüzünü ilk kez sızdırdı.

Masaüstü mod böyle gözükecek

mas

Dün yayımlanan Chrome Gizli Sekme hata raporunda iki adet ekran görüntüsüne yer verildi. Görüntülerin alındığı cihazın HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook. olduğunu görüyoruz. Bilgisayar, 2021 yılına ait 12. nesil Intel Core işlemciyle çalıştırılıyor. İşte bu cihazdan paylaşılan ekran görüntülerinin de Android masaüstü işletim sistemine ait olduğu söyleniyor.

Masaüstü Android’in kod adı “ALOS”. Numarası ise ZL1A.260119.001.A1'dir. Görüntülerde bunu destekleyen unsurlar var. Ayrıca Android 16 tabanlı olduğu da görülebiliyor. Google’ın yeni deneyimi geliştirmek için mevcut Chromebook donanımını kullanması şaşırtıcı değil.

Detaylarına baktığımızda göze güzel gelen hoş bir tasarım görüyoruz. Tabletler ve telefonlarda kullanılan masaüstü moduna kıyasla, durum çubuğu daha uzun ve büyük ekranlar için daha optimize edilmiş. Üst satırda saniyelerle birlikte saat, ardından tarih yer alıyor. Sağ tarafta ise Android 16 M3E pil simgesi, Wi-Fi, bildirim zili simges, Gemini ve ekran kaydedici simgesi bulunuyor.

Google’ın aynı zamanda Qualcomm ile birlikte yakında Android işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar çıkaracağını belirtmek gerek. Bu cihazların 2026 yılı itibarıyla görmeye başlayacağız. Cihazlarda kullanılacak sistemin nasıl görüneceği gibi konularda bir bilgi yok ancak bu masaüstü moda benzer olabilir.

Android Bilgisayarlarda Hangi İşlemcilerin Kullanılacağı Ortaya Çıktı Android Bilgisayarlarda Hangi İşlemcilerin Kullanılacağı Ortaya Çıktı
Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim