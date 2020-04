Animasyon filmleri özellikle 2000’li yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Ancak çok daha önce yapılmış, harika animasyon filmleri de mevcut. Karşınızda eskisiyle yenisiyle tüm zamanların en iyi animasyon filmi önerileri.

Animasyon filmler sinema izleyicisini net şekilde ikiye ayırıyor. Son yıllarda özellike Pixar sayesinde "animasyon çocuk işidir" algısı yıkılsa da ciddi bir kesim bu yagıyla hareket ediyor. Evet, animasyon filmlerin büyük kısmı çocuk işi gibi, ancak içinde yetişkinlerin de hoşlarına gidecek çok fazla detaya sahipler.

Özellikle sinema tarihinin en iyi animasyon filmleri, genelde 7'den 70'e herkes tarafından izlenmiş olduğu için sığ yaklaşımlardan uzak bir köşede duruyorlar. Bugün herbiri tamamen kült olan tarihin en iyi 25 animasyon filmine birlikte bakıyoruz. Listeyi Rotten Tomatoes eleştirmen puanlarına göre yaptık ve seri filmleri tek bir başlık altında birleştirdik.

Animasyon film önerileri: Tüm zamanların en iyi 25 animasyon filmi:

Only Yesterday (1991) - 100 puan

Paddington 2 (2018) - 100 puan

Pinocchio (1940) - 100 puan

How to Train Your Dragon (2010) - 99 puan

My Life as a Zucchini (2017) - 99 puan

Shaun the Sheep Movie (2015) - 99 puan

Dumbo (1941) - 98 puan

Inside Out (2015) - 98 puan

Snow White and the Seven Dwarfs (1937) - 98 puan

Up (2009) - 98 puan

Zootopia (2016) - 98 puan

Chicken Run (2000) - 97 puan

Coco (2017) - 97 puan

Kubo and the Two Strings (2016) - 97 puan

Spider-Man Into the Spider-Verse (2018) - 97 puan

Toy Story serisi (2019) - 97 puan

Yellow Submarine (1968) - 97 puan

Moana (2016) - 96 puan

Ratatouille (2007) - 96 puan

The LEGO Movie (2014) - 96 puan

WALL-E (2008) - 95 puan

Beauty and the Beast (1991) - 94 puan

Finding Nemo serisi (2016) - 94 puan

The Incredibles serisi (2018) - 94 puan

Isle of Dogs (2018) - 90 puan

Isle of Dogs (Köpek Adası):

Yapım yılı: 2018

Rotten Tomatoes puanı: %90

Seslendirmenler: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton

Köpek Adası, içinde komedi unsurları da barındıran bir drama türü yapım. Stop-motion ismi verilen bir teknikle çekilmiş olması, filme ayrı bir hava katıyor. Filmin geçtiği yer ise Japonya, Yakın bir gelecekte, distopik bir Japonya konu alınıyor. Karakterlerimiz Chief ve Atari, Atari’nin bir salgın hastalık sebebiyle bir adada karantinaya gönderilen köpeğini arıyorlar.

The Incredibles (İnanılmaz Aile) serisi:

Yapım yılı: 2018

Rotten Tomatoes puanı: %94

Seslendirmenler: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell

2004 yılında vizyona girdiği zaman büyük bir beğeni toplayan İnanılmaz Aile, 2018’de Incredibles 2 isimli yeni animasyon filmiyle geri döndü. Filmin konusu ise şöyle: Helen, toplumun süper kahramanlara olan güvenini tazelemek için bir şirketle çalışmaya başlıyor. Kocası Bob, evde çocuklara bakmakla görevli. Konu Incredible ailesi olunca, bu durum çok farklı maceraların kapısını açıyor.

Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) serisi:

Yapım yılı: 2016

Rotten Tomatoes puanı: %94

Seslendirmenler: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O’Neill

Yıllar sonra beyaz perdeye dönüş yapan serilerden biri de Kayıp Balık Nemo. 2016 yılında eski filmde çok sevilen karakterlerden biri olan Dory’ye de film yapılınca, Kayıp Balık Nemo ismi bir seri oldu. Film, kısa süreli hafıza kaybı sorunu yaşayan Dory’nin ayrı kaldığı anne ve babasını hatırlamasını konu alıyor. Eski arkadaşları, Dory’ye yolculuğunda yardımcı oluyor.

Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin):

Yapım yılı: 1991

Rotten Tomatoes puanı: %94

Seslendirmenler: Paige O’Hara, Robby Benson, Jesse Corti

Yakın zamanda Emma Watson ile beyaz perdelere taşınan Güzel ve Çirkin, 1991 yılında efsane bir animasyon filmiyle de karşımıza çıkmıştı. Konusu ise aynı ismi taşıyan, çok bilinen Fransız masalıyla aynı. Bir peri, acımasızlığı ve bencilliğiyle bilinen bir prense ders vermek adına onu canavara dönüştürüyor. Perinin yaptığı büyü ise ancak ve ancak prens sevmeyi öğrenen biri olursa bozulabiliyor.

WALL-E (VOL-İ):

Yapım yılı: 2008

Rotten Tomatoes puanı: %95

Seslendirmenler: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

VOL-İ, dünyanın bir çöplüğe döndüğü bir gelecekte, 29. yüzyılda geçen bir animasyon filmi. İnsanoğlu yeryüzünden kaçmış, dünyada ise hâlâ çalışan tek bir robot kalmıştır. Yalnızlığa alışan VOL-İ, günün birinde dünyada bitki yaşamı arayan EVE isimli bir robotla karşılaşınca, izleyenlerin başından kalkamayacağı bir serüven başlıyor.

The LEGO Movie (Lego Filmi):

Yapım yılı: 2014

Rotten Tomatoes puanı: %96

Seslendirmenler: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks

LEGO markası 2000’li yıllarda hem video oyunları hem de filmlerle bir atağa kalktı. Lego Filmi de bu atağın ürünlerinden birisi. Film, Lego evrenindeki karakterlerden biri olan Kragle'ın, Bay Başkan karakterini durdurmaya çalışan Vitruvius’u kör etmesiyle başlıyor. Belli bir zaman geçtikten sonra Lego evrenindeki kahramanların Bay Başkan’a karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

Ratatouille (Ratatuy):

Yapım yılı: 2007

Rotten Tomatoes puanı: %96

Seslendirmenler: Brad Garrett, Lou Romano, Patton Oswalt

Eski olmasına rağmen gönüllerdeki yerini koruyan Ratatuy, tat ve koku alma yetenekleri bir hayli gelişmiş olan genç bir farenin hikayesini anlatıyor. Karakterimiz Remy, bir gün idolü olan Auguste Gusteau isimli şef gibi başarılı olmanın hayallerini kuruyor. Sonrasında Remy, yaşadıkları evin sakinlerine yakalanınca ailesinden ayrı düşüyor. Buradan sonra Remy’nin idolü olan Gusteau’nun restoranında işe başlayışını izliyoruz.

Moana:

Yapım yılı: 2016

Rotten Tomatoes puanı: %96

Seslendirmenler: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House

Moana, sakinleri Te Fiti isimli tanrıçaya tapan bir adada geçiyor. İlerleyen zamanlarda Maui isimli yarı tanrı, Te Fiti’nin gücünü aldığı taşı çalarak insanlığa veriyor. Ancak taşın çalınması Te Fiti’ye zarar veriyor. Maui de taşı çalmak isteyen bir iblis tarafından alt ediliyor. Uzun bir zaman sonra Moana karakteri, taşı Te Fiti’ye geri götürmekle görevlendiriliyor.

Yellow Submarine:

Yapım yılı: 1968

Rotten Tomatoes puanı: %97

Seslendirmenler: Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Yellow Submarine, bir döneme damgasını vurmuş the Beatles grubunun şarkılarından ilham alınarak hazırlanmış bir animasyon filmi. Hatta filmin seslendirmenleri de grup üyelerinin ta kendileri. Filmin konusu ise grup üyelerinin hikayesiyle bağlantılı değil. Kısaca özetleyecek olursak: Denizin altında bulunan bir müzik cenneti, müzik sevmeyenler tarafından saldırıya uğruyor. Filmde de bu cennetin mücadelesi anlatılıyor.

Toy Story (Oyuncak Hikayesi) serisi:

Yapım yılı: 2019

Rotten Tomatoes puanı: %97

Seslendirmenler: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts

İlk olarak 1995 yılında hayatımıza giren Oyuncak Hikayesi ismi, yıllar boyunca ününe ün katarak günümüzdeki popülerliğine ulaştı. Uzun bir aradan sonra ise 2019 yılında Toy Story 4 isimli yeni bir animasyon filmi çıkarıldı. Ufukta şimdilik yeni bir film gözükmese de ihtimaller dahilinde olduğunu söylemek gerek. Ne de olsa seriye yapılan son iki filmin yapımına uzun bir aradan sonra karar verilmişti.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek Adam: Örümcek Evreninde):

Yapım yılı: 2018

Rotten Tomatoes puanı: %97

Seslendirmenler: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, 2018 yılının en iyi animasyon filmi seçilmişti. Bu ödülü de sonuna kadar hak eden bir yapımdı. Çizimlerin kalitesi bir yana, filmin anlattığı hikaye de takdir edilesiydi. Tüm paralel evrenlerde bulunan Örümcek Adam figürlerini bir arada görmek, tek bir amaç uğrunda birlikte hareket ettiklerini izlemek eşsiz bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Kubo and the Two Strings:

Yapım yılı: 2016

Rotten Tomatoes puanı: %97

Seslendirmenler: Charlize Theron, Art Parkinson, Matthew McConaughey

Feodal Japonya’da geçen Kubo and the Two Strings, 12 yaşındaki Kubo’nun hasta annesi Sariatu’ya bakmasını konu alıyor. Kubo, bir samuray olan babasıyla ilgili hikayeler anlatıyor. Ancak annesi hastalığından dolayı hikayeleri hatırlamayadığı için Kubo da hikâyenin tamamını bilmiyor. Bir gün, annesi Kubo’yu uzaklara yollamak zorunda kalıyor. Bu yolculukta Kubo’nun babasının zırhını bulması gerekiyor.

Coco:

Yapım yılı: 2017

Rotten Tomatoes puanı: %97

Seslendirmenler: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt

Coco Meksika’da yaşayan, bir müzisyen olmak isteyen Miguel’in hikâyesini anlatıyor. Ancak ailesi bu hayaline şiddetle karşı çıkıyor. Geçmişte yaşanan bazı trajedilerden dolayı ailede müzik yapmak yasaklanmış. Miguel ise gizlice hayalinin peşinden gitmeye başlıyor. Sonrasında ise bir yetenek yarışmasına katılıyor. Filmin asıl hikâyesi bu karardan sonra gelişiyor.

Chicken Run (Tavuklar Firarda):

Yapım yılı: 2000

Rotten Tomatoes puanı: %97

Seslendirmenler: Mel Gibson, Julia Sawalha, Phil Daniels

Tavuklar Firarda da stop motion teknolojisi kullanılarak hazırlanmış bir animasyon filmi. Konusu da ismine bakınca anlaşılıyor. Filmde gerçekten de bulundukları çiftlikten kaçmaya çalışan tavukların hikâyesini izliyoruz. Bir gün çiftliğin sahipleri tavukların sonunu getirecek bir karar alınca, tavuklar kaçabilmek için uçmayı öğrenmeye çalışıyor.

Zootopia (Zootropolis):

Yapım yılı: 2016

Rotten Tomatoes puanı: %98

Seslendirmenler: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba

Zootropolis, nüfusu hayvanlar olan bir dünyada geçiyor. İzleyiciler de Judy Hopps isimli, çocukluk hayalini yerine getirerek polis memuru olan bir tavşanın hikâyesine tanık oluyor. Judy her ne kadar hayalini yerine getirmiş olsa da güven vermediği gerekçesiyle küçük görevlere atanıyor. Karakterimiz ise kendini kanıtlayabilmek için suçluların peşine kendisi düşüyor.

Up (Yukarı Bak):

Yapım yılı: 2009

Rotten Tomatoes puanı: %98

Seslendirmenler: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger

Yukarı Bak şüphesiz zaman içinde en ikonikleşen animasyon filmlerinden oldu. Filmde kaşif Charles F. Muntz’a hayranlık duyan, 80’li yaşlarında olan Carl’ın hikayesi anlatılıyor. Muntz, Paradise Falls isimli yerde dev bir egzotik kuş bulduğunu iddia ediyor. Carl da ömrü boyunca karısıyla birlikte oraya gitmenin hayalini kuruyor. Hikayenin devamı, Carl’ın bu yolda yaşadıklarını konu alıyor.

Snow White and the Seven Dwarfs (Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler):

Yapım yılı: 1937

Rotten Tomatoes puanı: %98

Seslendirmenler: Adriana Caselotti, Harry Stockwell, Lucille La Verne

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler herkes tarafından bilinen bir masal. 1937 yılında Disney tarafından beyaz perdeye aktarılan aynı isimli animasyon filmi de tam olarak bu masalı konu alıyor. Geleneksel animasyon (cel animasyon) tekniğiyle hazırlanan ilk uzun metraj animasyon filmi olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, aynı zamanda Disney’den çıkan ilk animasyon filmi.

Inside Out (Ters Yüz):

Yapım yılı: 2015

Rotten Tomatoes puanı: %98

Seslendirmenler: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black

Minnesota’nın küçük bir kasabasında gözlerini açan Riley’in hikayesini anlatan Ters Yüz, duyguların kontrolü nasıl ele alabileceğini anlatan bir animasyon filmi. Filmdeki karakterimizin beyninde Zevk, Hüzün, Korku, İğrenme ve Öfke olmak üzere beş duygu var. Bu duygular Riley’in kontrol mekanizmasını ele geçirerek davranışlarını etkiliyor.

Dumbo:

Yapım yılı: 1941

Rotten Tomatoes puanı: %98

Seslendirmenler: Sterling Holloway, Edward Brophy, Herman Bing

Dumbo da animasyon filmleri tarihinde büyük bir yere sahip olan yapımlardan. Yine Disney tarafından hayata geçirilen Dumbo, leyleklerin hayvan sirklerine götürdüğü bebekleri konu alıyor. Kulakları büyük olduğu için dalga geçilen Dumbo, annesi tarafından korunmaya çalışınca annesi bir kafese konuluyor. Filmde de sonrasında gelişen olaylara tanık oluyoruz.

Shaun the Sheep Movie (Kuzular Firarda):

Yapım yılı: 2015

Rotten Tomatoes puanı: %99

Seslendirmenler: Justin Fletcher, John Sparkles, Omid Djalili

Sürüsüyle bir hayat geçiren haylaz koyun Shaun, bir gün çiftlik hayatından sıkılıyor. Yine bir yaramazlık yaparak, başlarında duran çiftçiyi bir günlüğüne uyutmak isterken yanlışlıkla uzak bir yere gönderiyor. Bu süreçte başlarında çiftçi olmadan yaşayamayacaklarını anlayan koyunlar, onu geri getirmeye çalışıyorlar. Böylelikle şehre inerek sahiplerini aramaya başlıyorlar.

My Life as a Zucchini (Kabakçığın Hayatı):

Yapım yılı: 2017

Rotten Tomatoes puanı: %99

Seslendirmenler: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

Listemizde bulunan birçok film gibi, Kabakçığın Hayatı da stop motion tekniği kullanılarak çekildi. Filmde, babası onları terk ettikten sonra alkolik olan annesiyle yaşayan Icare’nin yaptığı bir hatanın sonuçları anlatılıyor. Daha fazla detay vermeden sıradaki filme geçelim. Çünkü “sürpriz kaçıranlardan” hiçbirimiz hoşlanmıyoruz. :)

How to Train Your Dragon (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin):

Yapım yılı: 2010

Rotten Tomatoes puanı: %99

Seslendirmenler: Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse

2003 yılında piyasaya sürülen aynı isimli kitaptan esinlenilen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, bir Viking dünyasında geçiyor. Ejderhalar tarafından sürekli saldırıya uğrayan Berk isimli köyde yaşayan 15 yaşındaki Hiccup, bir gün saldırı sırasında ejderhalara karşı savaşıyor. Çok nadir görülen bir ejderhayı vurduğunu söyleyen Hiccup’a kimse inanmayınca, vurduğu ejderhayı kendisi aramaya çıkıyor.

Pinocchio (Pinokyo):

Yapım yılı: 1940

Rotten Tomatoes puanı: %100

Seslendirmenler: Dickie Jones, Christian Rub, Mel Blanc

Pinokyo da herkes tarafından bilinen ve çok sevilen bir masal. Geppetto ustanın can verdiği bir karakterin hikayesi anlatılan yapım, 1940 yılında yine Disney tarafından beyaz perdeye aktarılmıştı. Aynı zamanda listemizde bulunan, ilk animasyon filmi olma özelliğini taşıyan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler isimli filmin arkasından ikinci animasyon filmi olma özelliğini taşıyor.

Paddington 2 (Ayı Paddington 2):

Yapım yılı: 2017

Rotten Tomatoes puanı: %100

Seslendirmenler: Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville

Live-action (canlı aksiyon) tekniğiyle hazırlanan Ayı Paddington 2, Brown ailesine yerleştikten sonra iyice popülerleşmeye başlayan Paddington’ın hikayesini anlatıyor. Bir akrabası olan Lucy’nin 100. yaş günü için eski bir kitap almak isteyen Paddington, parasını biriktirmeye başlıyor ancak kitap dükkandan çalınıyor. Suç da Paddington’ın üstüne kalınca tutuklanıyor.

Only Yesterday (Dün Gibi):

Yapım yılı: 1991

Rotten Tomatoes puanı: %100

Seslendirmenler: Miki Imai, Toshirô Yanagiba, Yoko Honna

27 yaşında olan Taeko Okajima, tüm hayatını Tokyo’da yaşamıştır ve şimdi de orada bir şirkette çalışmaktadır. Sonrasında bir aile ziyareti için yola çıkıyor. Yoldayken aklına okul yıllarıyla ilgili anılar gelmeye başlıyor. Seyahati boyunca da geçmişe duyduğu özlem katlanarak büyüyor. Bir yandan da yetişkinliğin getirdiği sorunlarla baş etmeye çalışıyor.

Rotten Tomatoes eleştirmenlerine göre gelmiş geçmiş en iyi 25 animasyon filmi bu şekilde. Ancak eleştirmenler tarafından ilk 25’e alınmamasına rağmen bizim adını geçirmemiz gerektiğini düşündüğümüz bazı animasyon film önerileri var. Onları da aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Webtekno’dan animasyon film önerileri:

Mary and Max (2009)

Aslan Kral (1994)

Madagaskar serisi (2005)

Çılgın Hırsız serisi (2010)

Buz Devri serisi (2002)

Ruhların Kaçışı (2004)

Oyunbozan Ralph (2013)

Cesur (2012)

Bambi (1942)

Aladdin (1992)

Sevimli Canavarlar serisi (2001)

Bizim onurlandırmak istediğimiz animasyon filmleri de bu şekilde. Böylelikle tüm zamanların en iyi animasyon filmlerine yakından baktığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Eğer siz de bizim gibi listeye eklemelerde bulunmak isterseniz animasyon filmi önerilerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler!