İki boyutlu ve üç boyutlu animasyonlar yapmak çoğu insanın sandığından daha kolay. Tabii işler profesyonel seviyeye geldiği zaman her iş zorlaşabiliyor. Ancak basit düzeyde komik, eğitici ve benzeri birçok tarzda animasyon yapmak için kullanılabilecek bir çok program mevcut. Biz de on tane en iyi animasyon yapma programı temalı bir yazı hazırladık.

Animasyonlar çeşitli sebepler için kullanılabiliyor. Her ne kadar en yaygın olan kullanım alanları filmler ve oyunlar gibi gözükse de aslında birçok farklı işlem için de tercih ediliyorlar. Örneğin bir işyeri çalışanlarına işle ilgili bilgiler vermek için kısa animasyonlar geliştirebiliyorlar.

Tabii bir animasyon yapmak için ilk ihtiyaç bir animasyon yapma programı. Dünyada aktif olarak kullanılan onlarca farklı animasyon yapma programı bulunuyor. Hangi programın kullanılacağı ise ihtiyaçtan ihtiyaca farklılık gösteriyor.

Windows için 10 ücretsiz animasyon yapma programı (Özet liste):

Animaker (2D)

Pencil2D (2D)

OpenToonz (2D)

Animation Paper (2D)

Synfig (2D)

PowToon (2D)

Digicell Flipbook (2D)

Renderforest (3D)

Blender (3D)

K-3D (3D)

Filmlerde ve oyunlarda gördüğümüz animasyonlar profesyonel düzeyde oldukları için ücretli animasyon programlarıyla üretiliyor. Ücretsiz olanlarsa daha çok başlangıç ve orta düzey animasyonlara odaklanıyor. Bu yüzden bizim listemizde yer alan programlar da başlangıç ve orta seviye kullanıcılar için daha uygun olacaktır.

Windows için 10 ücretsiz animasyon yapma programı:

Animaker 2014 yılında piyasaya sürülmüş bir animasyon yapma programı. Daha çok “Kendin Yap” temalı animasyonlar oluşturmak için kullanılıyor. Peki “Kendin Yap” kalıbı ne anlama geliyor? Biraz önce bahsetmiştik, bazı işyerleri çalışanlar için anlatım videoları hazırlıyor. Animaker bu tarz basit, anlatı animasyonları oluşturmak için birebir.

Animaker internet tarayıcısı üzerinden kullanıldığı için gir-hazırla-çık sırasında bir çalışma prensibine sahip. Yazılımın arayüzü başlangıç seviyesindeki kullanıcıların bile zorlanmayacağı türde. Her ne kadar profesyonel düzeye oldukça uzak görünse de ücretsiz olarak yapabildikleriniz açısından oldukça performanslı bir yazılım.

Pencil2D kullanımı basit ve anlaması kolay olan bir program. En çok kullanıldığı alan da el ile çizim yapmak. İsmindeki Pencil ibaresi de tam olarak buradan geliyor. Açık kaynaklı ve tamamıyla ücretsiz olan Pencil2D başlangıç seviyesindeki kullanıcıların bile ortaya güzel sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir arayüze sahip.

Program el ile çizime müsait olduğu için, asıl hedef kitlesi kağıt kalem ile ortaya sanat derecesinde çizim çıkarabilen insanları dijital ortamla tanıştırmak. Ayrıca programın içinde çok kolay anlaşılabilir eğitim bölümleri bulunuyor.

OpenToonz 2016 yılında çıkarılmış bir 2D animasyon yapma programı. Yani piyasada bulunan çoğu animasyon yapma programına göre taze bir kan olarak görülüyor. Programla ilgili en güzel taraflardan birisi, açık kaynak kodlu olduğu için bu konuda bilgisi olan insanlar tarafından kodları düzenlenerek ihtiyaca en uygun hâle getirilebiliyor.

Programın en yaygın kullanım alanı akademik çalışmaları animasyonla birleştirerek eğitici videolar hazırlamak. Eğitici video dendiği zaman insanın aklında basit düzey animasyonlar canlanabiliyor. Ancak basit kelimesi OpenToonz hakkında konuşurken kullanılabilecek bir kelime değil. Çünkü hedef kitlesi, kullandığı programda yüksek düzeyde özelleştirme araçları arayan kullanıcılar.

Animation Paper şu anda piyasada bulunan en iyi animasyon yapma programlarından birisi. En iyilerinden birisi olmasının sebebi içerisinde bulunan özellikler sayesinde birçok farklı kitle tarafından kullanılabiliyor olması. Animation Paper genellikle profesyonel animasyoncular, film yapımcıları, öğrenciler ve oyun geliştiricileri tarafından kullanılıyor.

Programı animasyoncuların gözünde eşsiz kılan diğer faktörler arasında kullanması basit ve hızlı olması yer alıyor. Animasyonları yaparken büyük çoğunlukta el çizimleri kullanılıyor. Geniş kitleler tarafından kullanılıyor olmasına rağmen ücretsiz olması dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunun sebebi programın ücretsiz sürümünde bazı kısıtlamalar olması.

Piyasaya en yeni giriş yapan programlar arasında yer alan Synfig Studio, ücretsiz olmasına karşın kapsamlı bir program. Daha da güzeli, vektörel grafiklere yoğunlaşan bir yapıda olması. Geliştiricileri, program için bir ücret ödetmek yerine isteyenleri bağış yapması yönünde bir strateji izliyor.

Programın yaygın kullanım alanları arasında televizyon için çizgi filmler üretmek, reklam kampanyaları için ve pazarlama sektörü için animasyonlar üretmek bulunuyor. Aynı şekilde eğitim odaklı ihtiyaçları da karşılayabilen bir program. Bu arada Synfig, animasyon yapma programları arasında Türkçe ve ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor.

PowToon 2012 yılından beri sevilerek kullanılan bir yazılım. Kullanmak için bilgisayarınıza yüklemenize gerek yok çünkü kendisi internet tarayıcıları üzerinden kullanılıyor. Asıl kullanım amaçları arasında, iki boyutlu animasyonlar ürettiğinden ötürü daha çok eğitim videoları yer alıyor.

PowToon, her kullanım için belli bir ücret ödemek zorunda kalınmayan, royalte-free denen telif türüne tabi görseller sunuyor. Çok büyük sunumlar hazırlaması gereken profesyoneller ise tam olarak bu yüzden PowToon’u kullanmayı tercih ediyorlar.

Renderforest da tarayıcılar üzerinden kullanılan animasyon yapma programlarından birisi. En ilginç tarafı, çok amaçlı bir kullanıma sahip olması. Site içerisinden videolar, animasyonlar, logolar ve internet siteleri oluşturmak mümkün. Yazılımı kullanan insanların büyük bir çoğunluğunu web tasarımcıları ve iş sahipleri oluşturuyor.

Eğer animasyon işinde yeniyseniz ya da çok tecrübeniz yoksa, logo tasarımları yapmak ve giriş videoları hazırlamak için Renderforest’ı deneyebilirsiniz. Eğer bir işi yönergelerle yerine getirme konusunda iyiyseniz, Renderforest’ın içinde bulunan yönergeler sayesinde ortaya güzel sonuçlar çıkarmanız mümkün.

Ücretsiz animasyon programları dendiği zaman, kullanılması en kolay olan yazılımlardan biri Digicel Flipbook. Programın yoğunlaştığı alan tek tek resimlerin bir araya getirilişiyle oluşturulan animasyonlar. Bu yüzden de en çok kullanıldığı alan çizgi film üretimi. Programın içerisinden çizim yapmak mümkün olduğu gibi, hâli hazırda bir kağıtta bulunan çizimi taratmak da mümkün.

Digicel Flipbook, dilerseniz Stop Motion türünde animasyonlar üretmenize de izin veriyor. Programla ilgili can sıkıcı detaylardan bir tanesi, her ne kadar ücretsiz olarak indirilip yüklenebiliyor olsa da, ücret ödenmediği takdirde yaratılan projelerin üzerine ‘watermark’ denilen bir simge bırakıyor.

Ücretsiz animasyon araçları arasında en popüler olanlardan olan Blender, 1998 yılında çıkarıldı. O günden beri de çok çeşitli sektörler tarafından çok farklı amaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Bahsettiğimiz amaçlar arasında film animasyonları, üç boyutlu modeller ve hareketli grafikler üretmek bulunuyor.

Blender profesyonel seviyede kullanmaya pek müsait olmadığı için programı en çok öğrenciler kullanıyor. Ücretsiz olması, yazılımı düşük çaptaki animasyon şirketleri için de iyi bir seçenek hâline getiriyor. Hatta bazı firmalar oyun yaparken bile Blender’ı kullanabiliyor.

Listemizde yer alan son program olan K-3D, içerisinde bulunan esnek eklentiler sayesinde tasarımcılar ve sanatçılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Çok tercih edilmesinin diğer sebepleri arasında programın kolay bir öğrenme aşamasına ve kolay bir kullanıma sahip olması da sayılabilir.

İsteyenler program içerisinden 2D animasyonlar da üretebiliyor ancak bu seçenek programın kendisi gibi ücretsiz değil. Listemizde yer alan çoğu programın aksine, K-3D ücretsiz olmasına rağmen profesyonellere hitâp edebiliyor. Sık kullanım alanları arasında ise mücevher ve oyuncak tasarımları yaratmak yer alıyor.

Böylece en iyi ücretsiz animasyon yapma programlarını sıraladığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Dikkatinizi çekmiş olabilir, çoğu program yalnızda iki boyutlu animasyon yapmayı destekliyor. Bunun sebebi, üç boyutlu animasyon programlarının birçoğunun ücretli olması. Örneğin, açık ara farkla en iyi animasyon yapma programı olarak gösterilen Maya, yıllık 1.545 dolar (8.830 TL) ücret istiyor.