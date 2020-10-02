Ankara'da İnterneti Olmayan Köylere İnternet Gidiyor

Salgın nedeni ile uygulanan uzaktan eğitim modeli, internet erişimi ya da bilgisayar sahibi olmayan çocukların eğitimden uzak kalmalarına yol açıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bu konuda dezavantajı bulunan mahallelere internet ulaştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemi ile uzaktan eğitim uygulamasını sürdürdüğü salgın sürecinde, en önemli sorun teknolojik imkanların yetersizliği. Türkiye'de merkezi olmayan çoğu bölgede hâlâ internet altyapısı sorunları olduğu için öğrenciler, uzaktan eğitim sistemlerine bağlanmakta zorlanıyorlar.

Başkent Ankara da internet erişimi olmayan ya da yetmeyen bölgelere sahip. Büyükşehir Belediyesi ise bu konuda önemli bir adım atıldığını açıklayarak, imkanı olmayan öğrencilere internet hizmetini götürmeyi hedeflediğini duyurdu.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Çiçektepe ve Esenler'de ile başlayan süreç hakkında bir video yayınladı:

Videoda vatandaşlar, uzun süredir diğer operatörler ile internet bağlantısı için görüştüklerini de belirtiyorlar. Belediyenin açıklamasına göre tamamlanan çalışmalar sayesinde, Sincan Çiçektepe ve Esenler'de öğrenciler uzaktan eğitime devam edebilecek.

Ankara'da yapılan çalışmalar hakkındaki gelişmeleri ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yapılacak benzer çalışmaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.