EBA Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır? - 2020

EBA Akademik Destek ve EBA ders içeriklerine ulaşabilmek için öğrenci girişi yapılması gerekiyor. Biz de hem öğrenci girişi nasıl yapılır sorusunu cevapladık hem de uzaktan eğitimi daha verimli yapacak ipuçlarını derledik.

Öğrenciler 30 Nisan sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa eğitim hayatlarına EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile devam edecekler. EBA’daki dersler televizyon kanalları üzerinden izlenebiliyor ve EBA TV Lise gibi eğitim grubuna göre farklı kanallar var. Ayrıca TV'den verilen yayınlar dışında öğrenciler, internet üzerinden EBA öğrenci girişi yaparak EBA Akademi ile ders içeriklerine ulaşabiliyorlar.

EBA Akademi bünyesinde aslında dersler dışında öğrenciler için birçok akademik kaynak bulunuyor. Dergi, haberler, dersler ve bir sürü testin de yer aldığı sistemi kullanabilmek için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekiyor. EBA internet sitesi şu an tamamen akademik ders takvimine göre hazırlanmış durumda. Bu nedenle giriş yapabilmek için sitede karşınıza çıkan ilk sayfayı geçmeniz gerekiyor.

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA internet sitesine girin,

EBA’ya devam et seçeneğine tıklayın,

Öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı girin,

Güvenlik kodunu girin,

EBA’ya devam et seçeneğine tıklayın,

Öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı girin,

Şifreyi yazdıktan sonra Giriş seçeneğine tıklayın.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi EBA’yı şu anda iki şekilde kullanabiliyorsunuz. İlk olarak EBA Akademik Destek programı ile ders çalışmak, akademik kitap, videolar ve dergi gibi kaynaklara ulaşabilirsiniz. İkinci kullanım yöntemi de okulların tatil edilmesinden sonra devreye giren EBA TV canlı derslerini izlemek. Sisteme giriş yapabilmeniz için öğrenciye ait T.C. Kimlik Numarası’nı bilmeniz gerekiyor.

EBA ve EBA Akademik Destek sistemine eskiden olduğu gibi günün her saatinde giriş yapılamıyor. EBA giriş sayfasında yer alan çizelgeden, öğrencinin sınıf seviyesine uygun saati kontrol etmelisiniz. Öğretmenler, veliler, özel eğitim kurumları ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri ise diledikleri zaman kullanabilirler. Pazar günleri tam gün kullanım serbest. Diğer öğrenciler ise kendi saatlerinde giriş yapmak zorundalar.

EBA’ya giriş yapmak için buradaki sayfanın sağ kısmında yer alan giriş kısmındaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Öncelikle T.C. Kimlik Numarası bilgisini girmeliyiz. Ardından da aşağıda yer alan resimde gördüğümüz güvenlik kodunu yazmamız gerekiyor. Son olarak EBA’ya devam et seçeneğine tıklayabilirsiniz. Karşımıza çıkan sayfada bir kez daha kimlik numarası ve şifremizi yazıyoruz. Bu aşamada artık EBA’ya giriş yapmış oluyoruz.

EBA şifresi nasıl alınır?

EBA’ya veli T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapın,

e-Devlet bilgileriyle giriş yapın,

Sağ üst menüden Öğrenci Şifre seçeneğine tıklayın,

Tek Kullanımlık Giriş Şifresi Oluştur seçeneğine tıklayın.

NOT: Bu şekilde yeni şifre oluşturduktan sonra eski şifre geçersiz hale geliyor.

EBA şifresi almak için iki farklı seçenek bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci başlamadan önce tüm velilere EBA şifresi göndermişti. Öğrencinin velisi cep telefonunun gelen mesaj kısmında bu şifreyi bulabilir. Bu şifreyi tek seferlik giriş için kullanabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra EBA sitesi üzerinden yeni bir şifre belirlemenizi sistem otomatik olarak isteyecek.

Mesajı almadıysanız veya sildiyseniz iki seçenekten birini seçmeniz gerekiyor. İlk olarak veli kendi e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak EBA öğrenci şifresi alabiliyor. Bunun için öncelikle yine EBA’nın internet sitesine giriyoruz ve bu sefer öğrenci yerine velinin T.C. Kimlik Numarası’nı yazıyoruz. Güvenlik kodunu da girdikten sonra EBA’ya devam et seçeneğine tıklıyoruz.

Son aşamada veli e-Devlet üzerinden giriş yaparak EBA sistemine girebiliyor. Sistemden direkt öğrenci adına yeni bir şifre alabiliyorsunuz. Ancak şu sıralar veli girişinde problemler var. Bu nedenle ikinci seçenek olarak da öğretmeninizden yeni bir EBA şifresi isteyebilirsiniz. Hesap bilgilerinizde cep telefonu ve e-posta adresi bilgilerinizi girmeyi unutmayın. Şifreyi unuttuğunuz zaman işinizi kolaylaştıracaktır.

EBA giriş saatleri neler?

00:00 - 08:00 - Sadece öğretmenler

08:00 - 11:00: 7. ve 8. sınıflar

11:00 - 13:00: 5. ve 6. sınıflar

13:00 - 15:00: 3. ve 4. sınıflar

15:00 - 17:00: 9. ve 10. sınıflar

17:00 - 19:00: 5. ve 6. sınıflar

19:00 - 21:00: 7. ve 8. sınıflar

21:00 - 23:00: 9. ve 10. sınıflar

23:00 - 00:00: Sadece öğretmenler

Veliler, öğretmenler, ÖERGM'ye bağlı okullar ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri her saatte EBA'yı kullanabilirler.

EBA giriş saatleri biraz karışık düzenlenmiş durumda. Sınıf seviyenize uygun olmayan saatlerde öğrenci girişi yapmak istediğiniz zaman da sistem hata veriyor. Bu nedenle yukarıda belirttiğimiz ve görsellerde de yer alan saatlerde kullanım yapmaya özen göstermelisiniz. Veliler için böyle bir sorun bulunmuyor; öğrencinin durumunu kontrol etmek ve şifre almak için her saatte giriş yapabilirsiniz.

EBA ders tekrarı nasıl yapılır?

EBA’nın internet sitesine girin,

İlkokul, ortaokul ve lise seçeneklerinden uygun olanını seçin,

İzlemek istediğiniz dersin karşısındaki İzle seçeneğine tıklayın.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler bunu EBA üzerinden çok kolay bir şekilde yapabiliyor. Derslerin tekrarını izlemek için giriş yapmanıza gerek yok. Yukarıdaki adımları takip ederek derslerin tekrarını izleyebilirsiniz. Giriş yapmanız gerekmediği gibi ders tekrarlarını izlemek için saat kısıtlaması da bulunmuyor. Gün içerisinde istediğiniz saatte dersleri izleyebilirsiniz. EBA geçmiş dersleri de izlemek için burayı kullanabilirsiniz.

Uzaktan eğitimi daha verimli hale getirecek ipuçları:

Derslere önceden hazırlanın ve çalışma planı yapın,

Çalışma alanınızı düzenleyin,

Farklı kaynakları araştırın,

Öğrenme tarzınızı keşfedin,

Bilmediğiniz veya çözemediğiniz sorularda yardım isteyin.

Coronavirüs türü Covid-19 hayatımızı komple değiştirmiş durumda. Bu durumdan en çok etkilenenler kuşkusuz öğrenciler oldu. Bir anda okul eğitimini yarıda kesip uzaktan eğitime geçince ilk başta alışmak biraz zaman alabilir. Ancak bu alışma süresini kısaltmak ve evden ders çalışmayı daha verimli hale getirecek bazı ipuçları var.

Derslere önceden hazırlanın ve çalışma planı yapın:

Konusu ne olursa olsun bir şeye önceden hazırlanmak sizi o konuda daha uzman yapacaktır. MEB, EBA’da çıkacak derslerin programını önceden yayınlıyor. Bu planı indirin ve derslerin yayınları başlamadan önce ufak bir ön hazırlık yapın. Anlatılacak konu hakkında bilgi sahibi olursanız, o konuda yeni şeyler öğrenmek daha da kolaylaşacaktır. Bunun dışında kendinize bir çalışma programı çıkarın.

Ders tekrarı yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmemize gerek yok sanırım. Ancak bu tekrarları yapabilmeniz için kendinize planlı ve düzenli bir çalışma programı çıkarmanız gerekiyor. Tüm gün ders çalışmanın size bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine internetten de ulaşabileceğiniz farklı çalışma planlarını bulun ve size uygun olanını kendinize göre uyarlayın.

Çalışma alanınızı düzenleyin:

Çalışma alanı gerçekten çok önemli. Masanızı daima temiz ve düzenli tutmaya özen gösterin. Bu sizin motivasyonunuzu da artıracaktır. Bunun dışında ders çalışması sırasında işinize yarayacak kaynaklar veya materyaller sürekli çalışma alanınızın içerisinde olsun. Böylece dikkatiniz dağılmayacak ve tam odaklanmış bir şekilde ders çalışmaya devam edebileceksiniz.

Dikkat dağınıklığı uzun süre ders çalışmak isteyenlerin en büyük kabusu oluyor. Bu nedenle çalışma alanınızda dikkatinizi dağıtacak bir eşya veya teknolojik alet bulundurmamaya çalışın. Bilgisayarınızı veya telefonunuzu sadece araştırma yapmak için kullanmanız daha doğru olacaktır. Bunun dışında çalışma alanı konumunuz da evin en sakin yeri olursa, dikkatinizi büyük ölçüde koruyabilirsiniz.

Farklı kaynakları araştırın:

Uzaktan eğitimin en güzel yanlarından biri bu olabilir. Çalıştığınız kaynakta bir konuyu anlamadığınız zaman, internetten birçok farklı kaynak bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir konu hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için de kullanabileceğiniz bir yöntem. İnternet uçsuz bucaksız bir bilgi okyanusu. Burada dikkatli ve güvenilir kaynakları kullanırsanız bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Farklı kaynakları okurken veya araştırırken dikkatli olmakta fayda var. Bir bilgi okyanusu olduğu için doğru olmayan birçok bilgi de bulabilirsiniz. Bu nedenle bir ders üzerine araştırma veya çalışma yaparken, herkesin kullandığı ve popüler olan kaynakları kullanmaya özen gösterin.

Öğrenme tarzınızı keşfedin:

Kimisi için okulda 40 dakika fazla geliyor, kimisi için de az. Uzaktan eğitim ise size kendinize uygun çalışma tarzı ve düzenini keşfetme imkanı sağlıyor. EBA TV dersleri çok uzun sürmüyor ve öğrenciler günün geri kalanında büyük ölçüde boş kalıyorlar. Bu süreçte farklı ders çalışma metodları deneyebilirsiniz. Bu çalışma düzenlerine bir örnek vermek gerekirse, Barış Özcan’ın videosunu izleyebilirsiniz.

Bilmediğiniz veya çözemediğiniz sorularda yardım isteyin:

Uzaktan eğitimde bilmediğimiz konular için bilgiye ulaşmak her ne kadar kolay olsa da, matematik ve geometri gibi derslerde bir öğretmenin anlatımına ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu noktada sınıf öğretmenlerimizden veya internette farklı ders anlatımları yapan öğretmenlerden yardım isteyebilirsiniz. Bir soruyu geçmektense, yardım isteyerek çözmek konuyu anlamanızı sağlayacaktır.

EBA öğrenci girişi ve uzaktan eğitim konusunda verdiğimiz bilgilerin sonuna geldik. EBA’da ders tekrarı dışında, farklı konularda birçok kaynak bulunuyor. Bu kaynakları yine yukarıda belirttiğimiz sınıf seviyenize uygun saatlerde kullanabilirsiniz. Verdiğimiz ders çalışma ipuçları ile de uzaktan eğitim macerasını çok daha verimli ve eğlenceli geçirebilirsiniz.