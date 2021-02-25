Ankara Büyükşehir Belediyesi, Otobüs Dönüştürmeye Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizel motorlu eski bir otobüsün elektrik motorlu hale dönüştürüldüğünü duyurdu. Belka tarafından hayata geçirilen projenin devam edeceğini duyuran yetkililer, bu tür otobüslerin Ankara yollarında daha fazla dolaşacağını söylediler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Belka, Türkiye'de ilk olma niteliğine sahip bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında kullanım süresi tamamlanmış olan dizel motorlu bir otobüsü yeniden yaratan Belka, otobüsü tamamen elektrik motorlu hale çevirmeyi başardılar. Maliyet açısından sıfır model elektrik motorlu bir otobüsün 3'te 1'ine mal olan proje, Ankaralılar tarafından da takdir topladı.

Yollarda geçirdiği yıllar sonucunda demode hale gelen ve kullanılamaz durumda olan otobüs, yapılan çalışmalar sayesinde yeniden hayata kazandırılmış oldu. Tam şarj edildikten sonra 400 kilometre kadar menzil sunan otobüs, yakıt masrafını da 5'te 1 oranında düşürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belka'nın projesini "Dönüşüme hazır mısınız?" başlığıyla duyurdu.

İşte elektrik motor dönüşümü sağlanan o otobüs

Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Otobüsün dönüşüm sürecinden bazı görüntülerin yer aldığı videoda, proje için yapılamaz dendiği ancak Belka'nın bunun başardığı ifade edildi. Otobüsle ilgili tüm çalışmaların tamamlandığını ve yollara indiğini duyuran yetkililer, çalışmaların devam edeceğini ve bu tür otobüslerin Ankara'ya kazandırılacağını da vurguladılar. Yapılan açıklamalara göre bu otobüs, Avrupa Birliği standartlarını da karşılayabilecek şekilde dönüştürülmüş durumda...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşım şu şekilde

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