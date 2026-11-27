Hyundai, şarj bekleme sorununa farklı bir yaklaşım getiren yeni elektrikli SUV'u Ioniq M'in ilk görüntülerini paylaştı. Değiştirilebilir batarya teknolojisiyle öne çıkan kompakt model, 2027'de yollara çıkacak.

Auto Guangzhou 2026 fuarında Hyundai, elektrikli ailesinin en ulaşılabilir üyesi olacak yeni modelini sergiledi. Şimdilik "Mercury" konsepti adıyla gösterilen araç, seri üretime geçtiğinde Ioniq M adını alacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şarj istasyonlarında beklemek istemeyenler için bu model dikkat çekici bir alternatif sunuyor; ancak araç yalnızca batarya teknolojisiyle öne çıkmıyor. Yapay zekâ destekli akıllı kokpit ve belirgin tasarım detayları, sıradan bir kompakt SUV olmadığını ilk bakışta gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şarj beklemek yok, dolu bataryayı takıp yola devam

Elektrikli araç sahiplerinin en sık dile getirdiği sorunlardan biri şarj süresi. Hyundai bunu, bataryayı doldurmayı beklemek yerine yenisiyle değiştirmeyi önererek çözmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan Çinli CATL ile yürütülen ortaklık kapsamında Ioniq M için, ilerleyen dönemde sunulması planlanan bir batarya değişim versiyonu geliyor. Uyumlu istasyonlara giren sürücü, boşalan pilin yerine dolu olanı takıp şarj için beklemeden yoluna devam edebilecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Teknik ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Aracın batarya kapasitesi, motor gücü, menzili ve fiyatının, seri üretim tarihi yaklaştıkça duyurulması bekleniyor.

Merkür'den esinlenen köpekbalığı burnu tasarım

Adını hızıyla bilinen Merkür gezegeninden alan araç, yolda kolayca fark edilecek şekilde tasarlanmış. Alçak konumlu köpekbalığı burnu ön bölüm, ince gündüz farlarıyla birleşerek markanın imzası olan "H" formunu oluşturuyor.

"Citrine Neon" adlı sarı-yeşil gövde rengi; büyük geometrik jantlar, gömme kapı kolları ve eğimli ön camla birlikte kullanılmış. Arkada gövdeyi boydan boya saran bir ışık barı ve entegre tavan spoyleri yer alıyor. Tasarımcılar gövdenin çeşitli noktalarına "M" harfi detayları da yerleştirmiş.

Kokpitte ByteDance'in yapay zekâsı

Hyundai'nin Çin'deki tasarım ve mühendislik ekibi, bu aracı tamamen kalabalık şehir trafiğine ve günlük sürüş alışkanlıklarına göre hazırlamış.

İç mekânda sürücüyü oldukça akıllı bir dijital asistan karşılıyor. ByteDance tarafından geliştirilen Doubao yapay zekâsı sayesinde aracın ekranını ve özelliklerini, tıpkı bir insanla sohbet eder gibi sesli komutlarla yönetmek mümkün. Yolda güvenliği ise Zhuoyu imzalı L2++ ADAS sistemi üstleniyor. Bu yarı otonom destek sistemi, karmaşık trafik koşullarına uyum sağlayarak sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlanmış.

Yalnızca Çin'de kalmayabilir

Çin'de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 7'si tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit gibi yeni nesil çevreci araçlardan oluşuyor. Bu oran, Hyundai'nin pazardaki hamlelerini hızlandırmasına yol açtı. Marka, 2027'deki bu adımın ardından 2028'de daha geniş aile kullanıcılarına hitap eden Earth konseptinin seri üretim versiyonunu piyasaya sürecek.

Bizim açımızdan en dikkat çekici ayrıntı, Hyundai'nin bu yenilikleri yalnızca Çin'le sınırlı tutmak istememesi. Şirket, Çin pazarı için geliştirdiği yeni nesil Ioniq modellerini ilerleyen dönemde diğer ülkelere de ihraç etmeyi hedefliyor.