Avrupa Birliği, Türkiye'ye de Hibrit Otomobil Kotası Getirdi: Şimdi Ne Olacak?

Avrupa Birliği, Çinli üreticilere karşı aldığı hibrit otomobil ithalat kotası kapsamına Gümrük Birliği ortağı Türkiye’yi de dâhil etti.

Avrupa Birliği, Çin'in Gümrük Birliği ortağı olan Türkiye’yi de hibrit araç ithalat kotası kapsamına dâhil etti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

1 Aralık itibarıyla devreye girecek olan bu kısıtlama, otomobil üretimi ve ihracatında hâlihazırda düşüş yaşayan Türk otomotiv sektörü için yeni bir ticari engel oluşturuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kota uygulaması ne zaman başlıyor ve sınır kaç adet?

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan düzenleme doğrultusunda, 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan ve 200 gün sürecek geçici uygulama kapsamında Türkiye’ye toplam 126 bin 320 adetlik hibrit araç kotası tahsis edildi.

Yıllık bazda yaklaşık 230 bin araca tekabül eden bu sınırın aşılması durumunda, Türkiye'den AB ülkelerine ek vergi ödenerek dahi hibrit otomobil ihracatı gerçekleştirilemeyecek.

Türk otomotiv sektörü ve Gümrük Birliği nasıl etkilenecek?

İhracat ve üretim rakamlarında hâlihazırda ciddi kayıplarla mücadele eden Türkiye otomotiv sanayisi, getirilen bu yeni kota kararıyla birlikte zorlu bir sürece giriyor.

Sektör temsilcileri ve ekonomi çevreleri şimdi Ankara’nın bu kısıtlamaya nasıl bir yanıt vereceğini ve bu kararın Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının geleceğini nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor.