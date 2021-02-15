Geçtiğimiz günlerde Twitch yayıncısı Pqueen'e verdiği yanıtla gülümseten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi Twitch hesabını açtı. Henüz hiçbir canlı yayının yapılmadığı kanalda 20 bin 500 takipçi bulunuyor.

Son yıllarda YouTube ve Twitch gibi yayın platformları, içerik üreticilerinin yanı sıra siyasiler ve ünlü isimler tarafından da yoğun biçimde kullanılıyor. Gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunun bu platformlardan geçtiğini düşünenler, birer birer hesap açıp farklı içerikler oluşturuyorlar.

Bu kervana katılan son isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Kendi Twitch kanalını açan Yavaş'ın hesabı Twitch tarafından da doğrulandı. Şu anda herhangi bir yayın geçmişi ya da bilginin bulunmadığı kanal, 20 bin 500 kullanıcı tarafından takip ediliyor.

Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'e yanıt vermişti:

Geçtiğimiz günlerde kendisinin programına konuk olduğu montajlı bir görsel paylaşan ünlü Twitch yayıncısı Pqueen'e Twitter'dan yanıt veren Mansur Yavaş, verdiği yanıtta "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullanmıştı. Yavaş'ın bu paylaşımı 170 bine yakın beğeni almıştı.

Mansur Yavaş'ın Twitch hesabını ne amaçla açtığı, kanalda ne tür içeriklerin yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak şimdiden 20 binden fazla takipçi kazanan kanalın, ilerleyen günlerde Twitch gündeminde yer edineceği söylenebilir.

Peki, siz Mansur Yavaş'ın Twitch kanalı açması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gençlerle iletişime geçmenin en etkili yolu YouTube ve Twitch gibi platformlardan mı geçiyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.