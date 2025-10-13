Tümü Webekno
Anker, Dizüstü Bilgisayarlara Özel Powerbank Duyurdu

Anker, dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni powerbank modelini duyurdu. 25 bin mAh kapasiteye sahip olan bu ürün, uzaktan çalışanlar için benzersiz olacak gibi görünüyor. Zira Laptop Powerbank (A1695) isimli ürün hem hızlı şarj imkânı sunuyor hem de günlük kullanım için oldukça yeterli.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çin'in en büyük elektronik üreticilerinden Anker, düzenlediği bir etkinlikte dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni powerbank modelini duyurdu. Laptop Powerbank (A1695) isimli ürün, 165W çıkış gücü ve 25.000 mAh'lık kapasitesi ile tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Zira bu powerbank, mobiliteyi gerçekten zirveye taşıyacak bir ürün.

Günümüzde uzaktan çalışma oldukça yaygın. İnsanlar artık sadece ofislerde değil, evlerinde, kafede veya bir sahil kenarında bile çalışabiliyorlar. Tabii tüm bu senaryolarda enerji ihtiyacı doğuyor. İşte Anker'ın yeni powerbank'i bu sorunu kökten çözüyor. Aynı anda 4 cihazı birden şarj edebileceğiniz ürün, USB Type-C çıkışlarından 100W güç sağlıyor ki bu da M3 işlemcili bir MacBook Air modelinin sadece 21 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebilmesi anlamına geliyor.

Karşınızda Anker Laptop Powerbank (A1695):

Başlıksız-1

Küçük bir renkli TFT ekranla donatılan Anker Laptop Powerbank (A1695), bu ekran üzerinden powerbank sıcaklığı, kapasite ve şarj ettiğiniz cihaz için tahmini dolum süresini gösterebiliyor. Bu powerbank'e sahip olduğunuzda iPhone 16'yı 4,5 kez, M3 işlemcili MacBook Air'ı ise 1,3 kez tam şarj edebileceksiniz ki bu da günlük ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacaktır. Bu arada; Anker'in yeni powerbank'inin 100W şarj cihazı ile 2 saatte tam şarj olduğunu belirtelim. 20 dakikalık şarj, ürünün yüzde 30'a kadar şarj olmasını sağlayacak.

Anker tarafından yapılan açıklamaya göre Laptop Powerbank (A1695) sahibi olmak isteyen bir tüketicinin 149,90 dolar ödeme yapması gerekecek. Gümüş veya siyah renkle satın alınabilecek powerbank'in Türkiye pazarına ne zaman geleceği bilinmiyor.

