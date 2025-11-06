Anne - Babalar, Discord'da Çocukların Kimle Mesajlaştığını Görebilecek

Discord, ebeveyn kontrolleri özelliklerinde büyük yeniliklere gitti. Artık anne babalar, çocukların kimlerle mesajlaştığını kontrol edebilecek.

1 yılı aşkın süredir Türkiye’de yasak olan Discord, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri kullanıcılarına getiriyordu. Şimdi ise platformdaki çocukların güvenliği için bazı yenilikler kullanıma sunulduğu açıklandı. Bu yenilikler, daha güvenli bir deneyim sunacak.

Yayımlanan güncelleme, Discord’daki ebeveyn kontrollerini daha da genişletiyor. Böylece anne babaların çocuklarının Discord kullanımları üzerindeki kontrolleri artacak, onların aktiviteleri hakkında daha fazla bilgi alacaklar.

Anne babalar, çocukların kimle mesajlaştığını kontrol edecek

Yeni özellikler, ebeveynlerin çocuklarının Discord’dan kimlerden mesaj alabileceğini kontrol etmesini sağlıyor. Yani çocuklar öyle istedikleri her insanla iletişime geçemeyecek, anne babalarının izni gerekecek. Ancak mesajların hâlâ gizli kalmaya devam edeceğini belirtelim. Discord’un söylediğine göre ebeveynler, gençlerin mesajlaşmalarının içeriğini göremeyecek.

Bunlar dışında Discord, çocukların birini şikâyet ettiklerinde ebeveynlerini bu konuda bilgilendirmesine imkân tanıyacak. Ancak bu şikayetlerin de içerikleri tıpkı mesajlar gibi gizli kalacak. Öte yandan **çocukların aktiviteleri daha detaylı şekilde **ebeveynlere gösterilecek. Yeni arkadaşlar, yeni server’lar, satın alımlar ve miktarları, mesajlaşılan kullanıcılar, aktif sunucular gibi çocukların hesabıyla ilgili birçok aktivite anne babaya gösterilecek.