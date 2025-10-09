Tümü Webekno
Discord 70 Bin Kişinin Kimlik Bilgilerinin Çalındığını Açıkladı: Hangi Veriler Çalındı?

Discord'un geçtiğimiz günlerde kullanıcı verilerini sızdırdığı yönündeki iddialar bugün şirket tarafından doğrulandı. Peki sızıntı hangi verileri kapsıyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Discord'a yönelik kullanıcı verilerinin sızdığı yönündeki iddialar bugün Discord tarafından doğrulandı. Şirket yaşanan veri ihlali sonrası yaklaşık 70 bin kullanıcının kimlik fotoğraflarının sızdırılmış olabileceğini açıkladı.

Şirket sözcüsü Nu Wexler, olayın Discord’un kendisinden değil, müşteri destek hizmetlerinde kullandıkları üçüncü taraf bir servis sağlayıcının (Zendesk) sisteminden kaynaklandığını belirtti. Saldırganların “1.5 TB’lık yaş doğrulama fotoğrafı” çaldıklarını iddia ederek Discord’dan fidye talep ettikleri bildirildi. Yetkililer, olayın ardından etkilenen tüm kullanıcıların bilgilendirildiğini ve sistemlerin güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Discord, sorumlu kişilerle hiçbir şekilde anlaşma yapmayacağını vurgulayarak, yasa dışı faaliyetlerde bulunan bu grubun iddialarının abartılı olduğunu söyledi.

Sızıntı kimlik fotoğraflarını kapsıyor ama dahası da olabilir

Discord

Şirket, ihlale karışan hizmet sağlayıcısı ile çalışmayı sonlandırdığını ve emniyet güçleri, veri koruma kurumları ve dış güvenlik uzmanlarıyla iş birliği içinde soruşturmayı sürdürdüğünü söylüyor.

Ayrıca yalnızca kimlik fotoğraflarının değil, bazı kullanıcıların isim, e-posta, kullanıcı adı, IP adresi ve kredi kartı bilgilerinin son dört hanesi gibi verilerinin de etkilenmiş olabileceği belirtildi. Şimdiye dek Discord tarafından herhangi bir bilgilendirme maili almadıysanız, bu sızıntıdan etkilenmemiş olabilirsiniz.

