Anneler Günü Hediyesi İçin Uygun Fiyatlı Tavsiyeler

Anneler gününe az bir zaman kala iş güç yoğunluğundan ya da üşengeçlikten hediye işini son dakikaya bırakanlar ve kenarda fazla miktarda parası olmayanlar için hayat kolaylaştıracak hediye listesi hazırladık.

Anneler günü geldi çattı. Kimimiz bu özel günde annemize vereceğimiz hediyeyi çok daha önceden hazır etti, kimimiz de biraz tembellik yaparak işi son dakikaya bıraktı. Annelerimize ne hediye istediklerini sorsak, onlar için en büyük hediye olduğumuz yanıtını alırız büyük ihtimalle ancak biz yine de bu özel günde onlara sürpriz yapmadan geçmeyelim.

Belki annemize sevgimizi her seferinde dile getirmedik, ama junk mailine gelen bir maili sildiğimizde, en sevdiği oyunda onun için ekstra can hakkı kazandığımızda ve istediği yeni uygulamaları onun yormadan telefonuna indirdiğimizde, onları defalarca havalara uçurduğumuza eminim. Onları bir kez daha havalara uçurmak için, her bütçeye uygun ve annelerimizin hayatını bir hayli kolaylaştıracak son dakika hediyelerine birlikte bakalım. Unutmadan, bu hediyeleri verirken, sana kahve makinesi aldım, güzel kahveler yaparsın artık demek yok. Aldığımız her hediyeyi ona bir şeyler hazırlamak için kullanmak, hediyeyi çok daha anlamlı bir hale getirecektir.

Koltuğa dağılan bisküvi kırıntılarını temizlemek için: Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Fiyat: 352,35 TL

Anne, baba oğul fark etmeden evde yaşayan tüm fertlerin en çok istediği şey, temiz ve düzenli bir evde vakit geçirmektir. Kapanma dönemine girdiğimiz şu günlerde de ev temizliği insanın gözüne daha da batar hale geldi ve insan elinin altında küçük bir yardımcısı olsun istiyor her zaman.

Akıllı robot süpürgeler bu küçük yardımcıların başında geliyor elbette. Tabii bu robotlara "hadi koltuğun üzerine çık, birazda yatağa döktüğüm kırıntıları temizle" demek mümkün değil. Tam olarak burada da Xiaomi’nin Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi tarzında cihazlar devreye giriyor. 250 Watt güce sahip şarjlı el süpürgesi, büyük süpürgeyi yerinden oynatmadan evi toparlamak için harika bir çözüm olabilir. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Komşularla içilen kahvenin köpüğü hiç eksilmesin; Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Fiyat: 348,90 TL

Annelerimiz, eve gelen komşular, aniden sürpriz yapan arkadaşlar… Hepsi, elini yüzünü yıkadıktan sonra tek bir şey söyler; "bi’ türk kahvesi koy da içelim.” Türk kahvesi makineleri uzun zamandır köpüklü kahve yapma işini bir hayli kolaylaştırdı ve eğer evde henüz bir makineniz yoksa, kullanıcılarından olumlu yorum alan Arzum Okka Minio’ya bakmakta fayda var.

Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi, 4 fincana kadar türk kahvesi pişirebiliyor ve tüm fincanlara eşit derecede köpük dağıtıyor. Üstelik ürünü şimdi alırsanız yanında 2 kişilik kahve fincanı seti hediye geliyor ve bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Kahve makinesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ne kadar kalori yaktığını hep kontrol edebilsin diye; Huawei Honor Band 5

Fiyat: 335,61 TL

Annelerin bir anda büyük temizliklere kalkışmasına artık şaşırmıyoruz. Durduk yerde ben bir pencereleri sileyim demeler, mutfak dolapları ne kadar kirlenmiş deyip hemen bir su hazırlamalar. Ellerini suya daldırmaktan hiç çekinmedikleri için de gün içerisinde saat, bileklik vs takmaktan biraz kaçınırıyorlar.

Huawei Honor Band 5 gibi su geçirmez akıllı bileklik ve saatler, tasarımı ve kullanım kolaylığı açısından hem ev içerisinde hem de gezerken kullanılabilecek en şık saatlerden birisi. Adımsayar, kalorimetre çağrı görüntüleme ve reddetme gibi özellikleri bulunan akıllı bilekliğe göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sabahları birlikte krep hazırlamak için: Vestel Tarçın Multi Blender

Fiyat: 362 TL

Güzel bir krep hazırlamanın yolu, malzemeleri pürüzsüz bir kıvama getirene kadar karıştırmaktan geçer. Mis gibi domates soslu kızartma yapmak için de patlıcanı kabağı, patatesi eşit şekilde kesmek gerek gerekir. Teknoloji sağ olsun artık hepsini tek bir makinede yapabiliyoruz.

Vestel Tarçın Multi Blender Seti gibi makineler, yukarıda saydığım kolaylıkları sağlamanın yanında rende işini de bir hayli kolaylaştırıyor, turbo moduyla en sert sebze meyveleri bile blenderdan geçirip minicik parçalara ayırıyor. Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Annenizin şarjı hiç bitmesin, istediğiniz zaman ona ulaşın diye; Xiaomi Redmi 20000 mAh Powerbank

Fiyat: 141,47 TL

O kadar işin gücün arasında telefonunu şarj etmeyi unutan annelerimiz, onlara ulaşamadığımızda da endişelenen bizler. Bu sorunu ortadan kaldırmak için onları yarı yolda bırakmayacak, tek bir şarjla en azından telefonlarını 3 - 4 kez şarj edebilecek bir powerbank arayışına girmekte fayda var.

Bildiğiniz üzere kullanıcısını pişman etmeyen teknolojik ürünler arasında Xiaomi başı çekiyor. Sadece 141,61 TL olan Xiaomi Redmi 20000 mAh Powerbank, sizi ve annenizi uzun yıllar boyunca idare edebilecek bir ürün. Xiaomi'nin çok sevilen powerbankine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kablolarla uğraşamam diyen annelerimiz için de bir çözümümüz var; Baseus Şarjlı Kılıf

Fiyat: 175,42 TL

Yok beni kablolarla uğraştırma, telefonum kılıfındayken şarj olsun diyen annelerimiz için de telefon aksesuarları konusunda bir hayli iddialı olan Baseus’un şarjlı kılıflarını öneriyoruz. Önereceğimiz link sadece Samsung Galaxy S8 model akıllı telefonlar için uyumlu ancak aynı modelin iPhone ve Xiaomi marka telefonlar için de kılıfları bulunuyor.

Akşam işten gelen annelerimize bir keyif çayı demleyin; Vestel Sefa Çay Makinesi

Fiyat: 287,04 TL

Çayın altındaki su tam kaynamamış, çay dibine çökmemiş derken zaten 1 saat sürecek çay keyfimiz sürekli kesintilere uğrayabiliyor. Halbuki hem annelerimiz hem de evin diğer fertleri, çoğu zaman akşamın yorgunluğunu 2 bardak çayla birlikte atmak istiyor.

Vestel Sefa gibi çay makineleri, çayı sürekli sıcak tutuyor, alttaki suyu sürekli aynı derecede kaynatıyor ve çayınızı her zaman hazır bir şekilde bekletiyor. Büyük olmasına rağmen gayet kullanışlı olan bu ürünler, geniş haznesi sayesinde davetsiz misafirler geldiğinde bile çay keyfinizin bozulmadan devam etmesine olanak sağlıyor. Çay makinesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Pandemiden sonra dışarıya hep daha da güzel çıkmaları için; Arzum Vanessa Saç Düzleştiricisi

Fiyat: 187,11 TL

Kadınları biraz tanıdıysanız, saçlarının her zaman güzel gözükmesi için ne kadar uğraştıklarını bilirsiniz demektir. Duş alıp saçları kuruttuktan sonra dışarı çıkmak bazen kolayımıza kaçıyor ancak en az bu iş kadar kısa süren bir düzleştiri de annelerimizin işini bir hayli kolaylaştırır diye düşündük.

Arzum Vanessa saç düzleştiricisi, hem kullanıcılarından tam puan almayı başarmış hem de uygun fiyatıyla öne çıkmış bir ürün. Üstelik bu tarz düşletiricilerle sadece saçımızı düzleştirmekle kalmıyor, güzel bukleler de verebiliyoruz. Nasıl mı? Düzleştiriciyi aldıktan sonra aşağıdaki videoyu annelerinize anlatmak, daha açıklayıcı olması için de annenizin saçını ilk sizin yapmanız harika olacaktır.

Yürüyüş yaparken sevdiği müzikler hep yanında olsun diye; Xiaomi Redmi Airdots Bluetooth Kulaklık

Fiyat: 125,63 TL

İster temizlik, ister yürüyüş yaparken hepimizin en büyük zevklerinden biri müzik dinlemektir. Bize kalırsa annenizi daha fazla kablolarla uğraştırmayın ve Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonuna kolayca bağlanabileceği bir kulaklığa yönelin.

Hem uygun fiyatlı, biriktirdiğimiz parayla satın alabileceğimiz hem de annemizi mutlu etmeye yetecek bir kulaklık olan Xiaomi Redmi Airdots 5.0 Bluetooth kulaklık, 4 saat boyunca kesintisiz müzik ve konuşma kolaylığı sunuyor. Buraya tıklayarak kulaklığı satın alabilirsiniz.

Ailecek temizliğe kalkışırken parti ortamı yaratmak hiç de zor değil; Meier Nostaljik Bluetooth Hoparlör

Fiyat: 169 TL

Ev işinin büyük bir çoğunluğu annemize kalıyor. Çoğu zaman kendi işlerimize yoğunlaşmaktan onlara yardımcı olamıyoruz ancak en azından haftada 1 de olsa hep birlikte ev temizliğine kalkışmamız gerekiyor.

İşin içine müzik eklenince hep birlikte temizlik yapmak yorucu bir iş olmaktan çıkacak, eğlenceli bir aktiviteye dönüşecek. Bunun için hem annenizin klasik koltuk takımlarına uyacak, hem de son derece uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör satın almayı düşünebilirsiniz. Eski bir nostaljik radyoya benzeyen Meier marka hoparlöre ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.