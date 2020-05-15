Antalya'da Üzerinde Güneş Paneli Olan Şemsiye Üretildi

Antalya'da bir enerji firması tarafından üzerinde güneş panelleri bulunan şemsiye üretildi. Güneşten koruyan şemsiye, aynı zamanda telefonları şarj etme ve aydınlatma imkanı sağladığı belirtildi.

Bir enerji firması tarafından Antalya'da üretilen ve üzerinde güneş panelleri bulunan şemsiyelerin, güneşten koruması yanı sıra telefonları şarj etme ve aydınlatma imkanı da sağlıyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren CW Enerji'nin yaptığı açıklamada, monokristal güneş paneli kullanılarak üretilen şemsiyelerin, tatilcilerin telefon ve tablet gibi cihazlarını şarj etme sorununa çözüm olacağı belirtildi.

Şemsiyelerin kapalı konumdayken otomatik pil koruma özelliğine sahipken, geceleri ise üzerinde bulunan led ampullerle aydınlatma imkanı sağladığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjili şemsiyenin inovatif ürünlerinden biri olduğunu ve yenilikçi ürünler üzerinde çalışan bir Ar-Ge merkezlerinin bulunduğunu kaydetti.

Sarvan, insanların bahçelerinde veya sahillerde enerji kaynağı aramak zorunda kalmadan şemsiyelerinin ürettiği elektriği kullanabileceğini belirterek "Şemsiyemiz, özellikle turizm tesisleri ve kafeler gibi konuklarına rahat bir ortam sağlamak isteyen işletmeler için de tercih edilebilir bir ürün" dedi.