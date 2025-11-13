Tümü Webekno
Anthropic, 50 milyar dolara veri merkezi inşa edeceğini açıkladı

Anthropic, ABD’de Texas ve New York’ta 50 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımı yapacağını açıkladı. Amaç, büyüyen yapay zeka talebine yanıt vermek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Anthropic, yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu devasa hesaplama yükünü karşılamak için ABD’de 50 milyar dolar değerinde veri merkezi yatırımı yapacağını duyurdu. Merkezlerin Texas ve New York’ta kurulacağı ve 2026 boyunca faaliyete geçeceği açıklandı.

Bu tesislerin, Claude modelleri için artan talebi karşılayacak özel donanımlar ve ölçeklenebilir altyapı ile donatılacağı belirtiliyor. Projede İngiltere merkezli Fluidstack de ortak olarak yer alıyor. Böylece Anthropic, yapay zeka araştırmalarının sınırlarını genişletmeyi hedefliyor.

Veri merkezi yatırımı, ABD’nin AI altyapısında liderliğini güçlendirmesi açısından da kritik görülüyor. Ancak devasa enerji tüketimi ve yüksek operasyon maliyetleri projenin dezavantajları arasında. Özellikle sürdürülebilirlik tarafı yakından izlenecek.

Yine de bu hamle, yapay zekâ modellerinin gelecekte çok daha güçlü, hızlı ve erişilebilir olacağına işaret ediyor. Sektörün genelinde rekabeti artıracak, bahkan yeni yatırımları tetikleyebilecek bir gelişme.

Yapay Zeka

