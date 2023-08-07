2013 yılında bir Facebook grubu olarak kurulan AOG ya da açılımıyla Amacı Olmayan Grup; artık kendisine özel bir sosyal medya uygulamasına sahip olacak. App Store ve Play Store’da yerini ayıran uygulama, şu an için Facebook grubunun üyelerinin dahil olabildiği kapalı beta aşamasında. Buna rağmen yaklaşık 20 bin kullanıcıya ulaşmayı başardılar.

Türkiye’de yolculuğuna Facebook grupları ile başlamış pek çok topluluk var, ancak bu toplulukların önemli bir kısmı tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Nitekim 5 Eylül 2013’te kurulan Amacı Olmayan Grup (AOG), çizgisini hiç bozmadan ilerleyerek 35 bini aşkın kapalı grup üyesine ulaştı.

Ancak AOG’un popülerliği, çok az sayıda insanın girebildiği kapalı grupla değil; bu grupta yapılan paylaşımların milyonlara ulaştığı diğer sosyal medya hesaplarıyla zirveye ulaştı. Gruba bağlı sosyal medya sayfaları, Türkiye’nin en bilinen ve internet kültüründe yer edinen paylaşımlarıyla akıllara kazındı. AOG yöneticileri, artık Türkiye’nin en büyük ve popüler grubunu kendi sosyal medya uygulamasıyla büyütecekler.

AOG mobil uygulaması hem Android hem de iOS için yayınlandı; 5 Eylül’de herkesin kullanımına açılıyor!

AOG uygulamasında kullanıcılar, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yıllar boyunca alışmış oldukları ancak son yıllarda yapılan güncellemeler ile kaybettikleri özelliklere geri kavuşacaklar. Ayrıca bu uygulamayı sadece kapalı Facebook grubuna üye olanlar değil, yeni bir sosyal medya mecrası arayışında olan herkes kullanabiliecek. Eğer bugüne kadar AOG’a üye olmadıysanız, ancak sayfalarını sosyal medyada takip ediyorsanız, inanın ki ortam size hiç de yabancı gelmeyecek.

Uygulama şu anda sadece kapalı Facebook kullanıcılarının dahil olduğu bir beta sürecinde. Önümüzdeki 1 ay boyunca bu üyelerin yaptıkları bildirimler üzerinden uygulamanın eksikleri giderilecek. 5 Eylül 2023 tarihi geldiğinde 10. yaşını kutlayacak AOG, aynı zamanda yeni sosyal medya uygulamasının kapılarını tüm internet kullanıcılarına açacak.

Uygulama şu an sadece kapalı grup üyelerinin erişimine açık olmasına rağmen, App Store’un en popüler sosyal medya uygulamaları listesine girmeyi başardı. 20.00 aktif kullanıcıya ulaşan AOG mobil uygulaması daha beta sürecinde bile potansiyelini gösterdi. Bence siz de uygulamayı indirin ve 5 Eylül tarihi için şimdiden yerinizi ayırtın.

AOG mobil uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz: