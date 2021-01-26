AOG, İzmir Bademli'de Hatıra Ormanı Projesi Başlattı

Amacı Olmayan Grup, yeni bir hatıra ormanı projesi başlattı. Geçtiğimiz yıllarda başlattığı projede Gaziantep'e 7.097 adet fidan diken ekip, bu kez de İzmir Bademli'de hatıra ormanı oluşturacak. Dileyen herkesin dahil olabildiği projeye 10 TL ve katlarında bağış yapılabiliyor.

Türkiye'nin her geçen gün biraz daha büyüyen oluşumu "Amacı Olmayan Grup" (AOG), yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldığını duyurdu. Bu sosyal sorumluluk projesi, oluşum adına kurulacak bir hatıra ormanını içeriyor. AOG tarafından yapılan açıklamalara göre hatıra ormanı için belirlenen yeni yer, İzmir Bademli.

Aslına bakacak olursak AOG, geçtiğimiz yıllarda da benzer bir projeyi hayata geçirmiş, Gaziantep'te 7.097 fidandan oluşan bir orman yaratmıştı. İşte bu proje şimdi, İzmir Bademli'de gerçekleştirilecek. Ekip bu kez, Gaziantep'teki fidan sayısının çok daha üstüne çıkmayı amaçlıyor. Bu arada, projenin TEMA Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildiğini de belirtmek gerekiyor.

İsteyen herkes, "Nefes ol AOG" sloganlı projeye katılabiliyor

Amacı Olmayan Grup tarafından başlatılan ikinci hatıra ormanı projesine, dileyen herkes katılabiliyor. Üstelik projeye dahil olmak için yapılması gerekenler de oldukça basit. Bu bağlamda, TEMA'nın az sonra paylaşacağımız İş Bankası IBAN numarasına yapılacak 10 TL ve katlarındaki her bağış, projeye dahil olmak için yeterli.

Bağış yapmak için kullanacağınız bilgiler şu şekilde:

Alıcı: TEMA Vakfı

IBAN: TR56 0006 4000 0011 0351 2077 74

Açıklama: İsim soyisim ve AOG yazılmalıdır.

Proje kapsamında dikilecek her bir fidan için biçilen değer, 10 TL olarak belirlenmiştir. Yani sadece 10 TL'lik bağış yaptığınızda 1 fidan, 100 TL'lik bağış yaptığınızda ise 10 adet fidan dikilmesini sağlamış olacaksınız. Proje için belirlenmiş herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Proje ile ilgii detaylı bilgilere ulaşmak için şuradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.