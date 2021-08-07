Türkiye’nin en büyük oluşumlarından olan AOG, YouTube üzerinden bugüne kadar ne kadar kazandığını açıkladı. Videoda ayrıca YouTube ve sosyal medya üzerinden para kazanan ve kazanmak isteyenler için tavsiyelerde verildi.

Ülkemizin en çok bilinen ve en organize oluşumlarından olan AOG’un YouTube kanalından ne kadar para kazandığı açıklandı. AOG’un kurucularından olan Onur Asrak ve Sercan Aycan, çektikleri video ile YouTube girdikleri kısa süre içinde ne kadar kazandıklarını açıkladı.

AOG, birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan ve aynı zamanda mizah içerikleri ile güldüren bir topluluk. Topluluğun YouTube kanalında ise yayınladıkları son video ile birlikte şu anda toplam 8 tane video bulunmakta. Fakat videoda gösterilen gelirin ilk 7 videodan kazanıldığını belirtelim.

AOG, YouTube’dan ne kadar kazandı?

Videoda da görüldüğü gibi AOG’un 1,5 ayda, 7 video ile YouTube’dan kazandığı toplam para 80 dolar, yani videonun çekildiği tarihteki güncel kur ile 678,23 TL. Onur Asrak ayrıca YouTube üzerinden yatan 80 doların %18 ile vergilendirildiğini de belirtti. Yani AOG YouTube gelirleri için 122,08 TL devlete vergi ödemiş oldu.

AOG kurucuları aynı zamanda YouTube’a profesyonel olarak girmek isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Onur Asrak, profesyonel olarak sosyal medya ve YouTube’dan para kazananların yapması gerekenleri ve ödemesi gereken meblağları açıkladı. Videoda ayrıca içerik üreticilerinin asıl gelir kaynağı olan iş birliklerinin de nasıl işlediğini anlatıldı.

AOG’un YouTube’dan kazandığı gelir hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.