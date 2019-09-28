Battle Royale türünün her geçen gün daha çok ilgi görmesinin ardından piyasaya çıkmış olan Apex Legends, oyuncuların ilgisini çeken bir yapıya sahip. Önümüzdeki günlerde 3. sezonu gelecek olan oyunun, oyun içi fragmanında yeni haritası olan World's Edge gösteriliyor.

Respawn Entertainment, Apex Legends'ın en son yayınlanan 3. sezon fragmanında World's Edge adındaki yeni haritayı gözler önüne sermişti. Bugün yayınlanan gameplay fragmanında ise yeni arenaya ve yeni gelecek olan bazı özelliklere daha çok göz atma şansı yakaladık. Fragmanda oyuncuların keşfedebilecekleri yeni ortamların yanı sıra yeni gelecek olan karakter de gösterildi. Crypto sezon 3'te oyuncularla buluşacak.

Yeni sezon ile gelecek yenilikler:

World's End, sezon 3 ile birlikte oyuncuların birbirine karşı mücadele edecekleri arena olacak. King's Canyon'dan ise oldukça farklı bir yapıya sahip. Her ne kadar oyunun fanları yeni sezon ile birlikte King's Canyon'un değişime uğrayacağını tahmin etmiş olsalar bile görünen o ki, oyuncular tamamen farklı bir arenaya giriş yapacaklar. Meltdown mevsimsel temasına bağlı kalan World's End, lav dolu dağlardan buz kaplı alanlara kadar birçok farklı ortama sahip. Ayrıca yağma konteynırları taşıyan bir trene ve oyuncuların hızla yer değiştirmek istedikleri zaman kullanabilecekleri gayzerlere de sahip. Şu anda bu yeni alanların oynanışı nasıl etkileyeceği henüz bilinmese de, King Canyon'un Sezon 1 veya 2'de sunduğu her şeyden çok daha ilginç olacakmış gibi gözüküyor.

Bu fragman aynı zamanda oyuncuların yeni Apex Legend karakteri Crypto'yu ve onun yeteneklerini gösteren ilk oyun içi görüntülere sahip. Görünüşe göre Crypto bir insansız hava aracı gönderebiliyor ve etrafındaki bölgeyi inceleyebiliyor, bu da onu takım kompozisyonlarının vazgeçilmez ismi yapabilir. Ayrıca fragmanda bir çeşit sersemletici el bombası attığını görüyoruz, bu yüzden ekibine bir oyun içerisinde avantaj sağlamasına yardımcı olabilecek farklı yeteneklere de sahip olabilir.

Oyuna eklenecek yeni kozmetikler, kostümler ve silahlar da bulunuyor. Yeni Battle Pass ile birlikte gelmesi beklenen kostümler; buz temalı bir Pathfinder kostümü ve ateşli iblis temalı bir Lifeline kostümü olarak karşımıza çıkıyor. Pathfinder'ın elinde buz kaplı bir Peacekeeper bulunurken, Lifeline'ın elinde ateşli bir Longbow bulunuyor.

Apex Legends'ın 3. sezonu 1 ekimde yayına girecek. Bu yüzden oyuncuların 2. sezon Battle Pass ödüllerini toplayabilmesi için sadece birkaç günleri kaldı. Ayrıca 3. sezon yeni bir dereceli sistemle birlikte gelecek. Oyuncular kendi yeteneklerini gösterebilecekleri ve daha üst seviyelere çıkabilecekleri bir lig sistemine giriş yapabilecekler. Burada ilerlemeyi başardıkça daha güzel ödüller de onları bekliyor olacak.