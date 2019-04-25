Apex Legends'ın 2. Sezonu Oyuncuları Tatmin Edebilir

Oyun sektörüne bomba gibi giriş yapan Apex Legends, yeni sezonun heyecanını oyunculara aktarmaya devam ediyor. Oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment, Apex Legends'ın yeni sezonuna biraz daha vakit olduğunu ancak birçok yenilikle oyuncuların doyurulacağını belirtti.

Son dönemin battle royale alanında en popüler oyunlarından biri olan Apex Legends'ın geliştiricisi Respawn Entertainment, bugün (25 Nisan) yeni bir duyuru yayımladı. Apex Legends'ın ikinci sezonundan söz eden duyuru, yeni sezona birkaç ay daha vakit olduğunu oyunculara bildirmiş oldu.

Duyuruyla birlikte yeni sezonun E3'ten önce oyunculara sunulmayacağını ekleyen Respawn Entertainment, oyuncuları biraz daha bekletecek olsa da gelecek yeniliklerden söz etmeyi ihmal etmedi. Apex Legends, ikinci sezonunda yeni bir silah, yeni bir karakter ve haritada bazı değişiklikler sunacak.

Yeniliklerin yanı sıra oyuncuların geri beslemelerini de dikkate aldıklarını belirten Respawn Entertainment, sezon boyunca haftalık güncellemelerle oyunun dengesini koruyacaklarını belirtti. Yeni sezonda Kings Canyon'da da radikal değişiklikler yapılacağı kesin. Bu hamlenin esas sebebinin oyundaki dengeleri korumak olduğu düşünülüyor.