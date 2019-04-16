Apex Legends'ta Karakterlerin Hasar Alması Zorlaştırıldı

Hızlı bir çıkış yapıp adını kısa sürede duyuran Apex Legends, bugün yayımlanan yeni yama notu ile beraber bazı oyuncuları dezavantajlı konumda bırakabilecek bir düzenleme yaptı.

Gibraltar, yetenekleri gereğince klasik bir tank özelliklerine sahip olsa da kullanıcılar kalkan ağırlıklı bu karakteri fazla tercih etmiyorlar. Karakter, diğerleriyle karşılaştırılınca daha uzun ve daha iri olduğundan ötürü daha büyük bir hitbox’a (oyunlarda nesnelerin kapladığı sanal alan) sahip. Yani Gibraltar’ı hedef almak ve ona hasar vermek daha küçük kahramanlara oranla çok daha kolay. Caustic ve Pathfinder gibi diğer karakterlere nazaran daha büyük olan kahramanlarda da aynı problem mevcut.

Apex Legends’ı geliştiren Respawn Entertainment’tan bir çalışan, konu ile ilgili fikirlerini Reddit’te şu şekilde beyan etmişti: “1. sezonun başlarında Pathfinder, Gibraltar ve Caustic’in diğer kahramanlara göre daha büyük hitbox’lara sahip olmalarından ötürü oldukça çabuk hasar gördüğünden bahsetmiştik. İlk olarak hitbox’ları karaktere uydurmayı denedik ve yaptığımız bu değişiklik Pathfinder üzerinde iyi sonuçlar verdi. Ancak kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlere ve verilerimize baktığımızda, Gibraltar ve Caustic’in hitbox’lar üzerinde yapılan değişikliklerden pek de etkilenmediğini görüyoruz.”

Hitbox’lar üzerinde yapılan değişimler Pathfinder’ın işine yaramış olsa da bugün yayımlanan yama ile Gibraltar ve Caustic oyuncuları da bu dertten kurtulacak. Her iki karaktere de Fortified adı verilen, alınan hasarı %10 azaltan bir pasif yetenek eklendi. Ayrıca, Gibraltar’ın pasif yeteneği ‘Gun Shield’ın ve Caustic’in ‘Nox Gas Trap’ yeteneğinin hasarları ve Caustic’in ‘Nox Gas Grenade’ adlı Ultimate yeteneğinin atış mesafesi arttırıldı.