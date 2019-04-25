Apex Legends'a Sezonluk Güncellemelerle Devam Edilecek

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends'a gelecek güncellemeler konusunda açıklama yapan CEO Vince Zampella, geliştirme ekibini fazla çalıştırarak verimliliği azaltmak istemediklerini ve bu yüzden sezonluk güncellemelere devam edileceğini açıkladı.

Oyun dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan GamesBeat Summit 2019'da Apex Legends'ın geleceği hakkında konuşan Respawn'ın CEO'su Vince Zampella, oyundaki güncelleme sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu. Stüdyonun çalışma takviminin ekip üyelerinin yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak için düzenlendiğini söyleyen CEO, Fortnite'ın aksine sık aralıklı güncellemeleri tercih etmeyeceklerini ifade etti.

Baştan beri planlarının sezonluk güncellemeler olduğunu söyleyen Zampella, "Amacımız her zaman sezonluk olmaktı. Bu sebeple aynı şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Oyuncu sayısının içerik değişikliklerini etkilememesi gerektiğini düşünen CEO, daha yoğun tempoda çalışmanın kalitenin düşmesine yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Oyunculara sundukları deneyimin kalitesinin düşmemesini istediklerini söyleyen Zampella, ilk sezonda hayal kırıklığı yaşayan oyuncuların ikinci sezonda aradıklarını bulabileceklerini de sözlerine ekledi. CEO'nun açıklamaları sonrası 2. sezon için heyecanlanan oyuncuların, Respawn'ın sezonların ne kadar süreceğine karar vermemesi sebebiyle bir süre daha beklemeleri gerektiğini belirtelim.