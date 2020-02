Zamanında birçok oyuncunun favori oyunu hâline gelen ve yeni sezonun yayınlanmasıyla eski popülerliğine yaklaşan Apex Legends, Sevgililer Günü'ne özel yeni bir oyun moduna kavuştu. Bu oyun modu sayesinde oyuncular üç kişilik ekipler yerine iki kişilik ekipler oluşturabilecek.

İlk çıktığı zamanlarda oldukça popüler olan Apex Legends, birkaç nedenden dolayı günümüzde popülerliğini kaybetmiş durumda. Oyun, Titanfall 2 gibi efsane bir oyunun birçok yapısal özelliğini taşımasının yanı sıra eğlenceli ve akıcı mekaniklere sahip olsa da oyuncular, Apex Legends’ı özellikle bir nedenden ötürü tercih etmiyor. Bu nedense oyunu tek kişi oynayamamak.

Apex Legends, çıktığı günden beri standart olarak üç kişiden oluşan ekipli mücadelelere izin veriyor. Ekipte sizin arkadaşlarınız yer almazsa rastgele bir oyuncu ekibinize katılıyor. Sonuç olarak birçok oyuncu da alışık olmadığı insanların oyun tarzına göre oyun oynamak zorunda kalıyor.

Apex Legends'a ikili oyun modu geldi:

Apex Legends’ın geliştiricisi Respawn Entertainment, kısa süreyle sınırlandırılmış yeni bir oyun moduyla karşımıza çıktı. Şirket, Sevgililer Günü zamanına denk gelecek şekilde oyuna iki kişilik ekiplerden oluşan bir oyun modu getirdi. Bu oyun modu, oyuna birkaç kozmetik ekipman da ekleyen Valentine’s Day Rendezvous’un bir parçası olacak.

Respawn Entertainment’ın oyuna getirdiği yeni oyun modu, 11 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanabilir olacak. Böylelikle Apex Legends’ı bu süre içerisinde ister sevgilinizle ister bir arkadaşınızla doyasıya eğlenerek oynayabileceksiniz ve grubunuza tanımadığınız birisi katılmayacak.

Apex Legends’a gelen Valentine’s Day Rendezvous etkinliği, iki kişilik ekip modunun yanı sıra birkaç şeyi daha oyuna ekliyor. Oyuncular, oyuna giriş yaptıklarında 'Valentine's 2020 Badge' rozetine sahip olacaklar. Ayrıca her oyuncuya iki kat deneyim puanı verilecek. Oyuna Sevgililer Günü ekipmanlarıyla birlikte eski ekipmanlar da dönüş yapıyor. 2 yeni Pathfinder ve Nessi aksesuarı oyuna eklenirken geçen yıl çıkan 'Through the Heart' Longbow’u ve 'Love of the Game' sancağı yeniden oyuna eklenecekler arasında yer alıyor.