Google Stadia, Chrome'da 4K Çözünürlük Desteğine Kavuşacak

Google, oyun platformu Stadia’ya Chrome tarayıcısı üzerinden 4K çözünürlük desteği geleceğini dolaylı olarak onayladı. Stadia’nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Chrome’da 4K desteğinin erken erişim aşamasında olduğu ifade edildi.

Şu an ülkemizden de erişilebilen GeForce Now'un yanı sıra Google Stadia gibi platformlarla birlikte oyun servisleri ve kullanıcıları gitgide artıyor ancak konsol oyunculuğuyla rekabet o kadar kolay olmayacak ki Google’da Stadia platformuyla bu rekabette elini güçlendirmek istiyor.

Google’ın bu konuda atacağı en önemli adımlardan bir tanesiyse 4K çözünürlük desteği olacak. Görünüşe göre teknoloji devi, bu konudaki çalışmalarına başlamış bile. Stadia’nın resmi Twitter hesabından bir kullanıcıya verilen cevapla birlikte 4K desteği bir nevi onaylanmış oldu.

Google Chrome’da Stadia için 4K çözünürlük desteği:

"(Chrome’da 4K desteği 'soft release' (bir nevi erken erişim) aşamasında. Bu, ayrıca kullandığın monitörüne de bağlı. Aynı sonuçları tüm oyunlarda alıyor musun? Ayrıca Stadia uygulamasında veri kullanım seçeneklerini ayarlamayı denedin mi?)"

Hâlihazırda 4K çözünürlüklü monitörler ana akım olmasa da 2019 içerisinde satılan monitörlerin yarısında 4K çözünürlük desteği bulunuyordu. Yani Stadia, orta vadede ana akım olabilecek olan bir çözünürlük teknolojisi için yatırımlarını şimdiden başlattı diyebiliriz.

Google Stadia’dan aktarılan oyunların kalitesi, performansı ve grafik özelleştirmeleri; GeForce Now gibi platformlarla kıyaslanınca biraz aksak kalıyordu. Dolayısıyla 4K desteği, Stadia için oldukça önemli bir adım olacak. Aslında Google, Chromecast Ultra vasıtasıyla Stadia platformu için 4K desteği sunuyordu ancak tarayıcı üzerinden bu desteği verecek olması çok daha önemli.

Stadia, ocak ayındaki topluluk güncellemesinde 'webde 4K oyunculuk' desteğini duyurmuştu. O listede bu özelliğin yanı sıra 'gelişmiş asistan desteği', 'ek Android telefon desteği', 'Stadia kontrol cihazı webde kablosuz oyun' gibi özellikler de yer alıyordu.

Peki, siz GeForce Now ve Google Stadia arasında bir seçim yapacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Fikirlerinizi ve tercihlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.