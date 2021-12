Apex Legends Taktikleri ve En İyi Loot Noktaları

Respawn Entertainment'ın battle royale oyunu Apex Legends, Steam'de her gün yüz binlerce oyuncu tarafından severek oynanıyor. Bu içeriğimizdeyse öğrenince tam bir profesyonele dönüşeceğiniz Apex Legends taktikleri ve en iyi loot noktalarına yakından bakıyoruz.

Battle royale oyunları arasında başı çeken yapımlardan biri olan Apex Legends, FPS ve hayatta kalma öğelerini tek bir oyunda harmanlayarak milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Sıra dışı mekanikleri ve hiç bitmeyen aksiyonuyla oyuncuların gözüne girmeyi başaran Respawn Entertainment imzalı yapım, Steam'in de en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor.

Bu içeriğimizdeyse halihazırda oyunu oynayanlar veya yeni başlayanlar için en etkili Apex Legends taktikleri ve en iyi loot noktalarına yakından bakacağız. Dilerseniz gelin sözü daha fazla uzatmadan popüler battle royale oyunu Apex Legends için hazırladığımız kapsamlı rehberimize geçiş yapalım.

Apex Legends taktikleri:

İneceğiniz bölgeye doğru karar verin.

Agresif oynayın.

Canınız azken ölmemeye özen gösterin.

Çabuk loot yapın.

Gerektiğinde dikkatli ve geniş flank'ler yapın.

Haritada nasıl gezineceğinizi ve avlanacağınızı öğrenin.

Savaşa başlamadan önce doğru pozisyonda olduğunuzdan emin olun.

İneceğiniz bölgeye doğru karar verin:

Apex Legends'ta iniş yaptığınız bölge, oyununuzun geri kalanına yön verecektir. Eğer çok fazla oyuncunun indiği bir bölgeye iniyorsanız, lootlanabilmek için rakiplerinizi saf dışı bırakmanız gerekir. Eğer sona kalan takımlardan biri olmak istiyorsanız daha sakin bölgelere inebilir ve alanla birlikte diğer takımları arkalayabilirsiniz.

Agresif oynayın:

Aslında bu, tüm battle royale oyunlarında geçerli bir taktiktir. Bir savaşa girdiğinizde düşmanınızın iki seçeneği olduğunu unutmayın: Kaçmak veya savaşmaya devam etmek. Düşmanınız ilk seçeneği uygularsa onu kovalamayı deneyebilir veya gitmesine izin verebilirsiniz. Ancak eğer ikinci seçeneği uygularsa agresif bir şekilde karşılık vermeniz gerekir. Zira kaçmayı, bir köşede canınızı doldurmayı veya saklanmayı denerseniz düşmanınız büyük ihtimalle daha iyi bir pozisyona geçip sizi öldürecektir.

Canınız azken ölmemeye özen gösterin:

Çoğu oyuncu, düşmana sağlam bir vuruş yaptığında devamını getirmek için sınırları zorlar ancak böyle bir durumda kendinizi bir anda ateşlerin ortasında bulabilirsiniz. Öte yandan eğer yaralı durumda olan oyuncu sizseniz hayatta kalmaya özen gösterin. Ancak bunun bir yere saklanıp hiç çıkmayın anlamına gelmediğini unutmayın ve gerekirse savaşmaya devam edin.

Çabuk loot yapın:

Çabuk lootlanmak, tüm battle royale oyunlarının ortak kuralıdır. Bir bölgede dakikalar harcamak yerine yeterli olduğunu düşündüğünüz silah ve zırhları bulduktan sonra daha fazla oyalanmayın ve ikinci bir bakış için geri dönmeyin. Saatlerce lootlanıp tek bir düşman bile vuramadan ölmek hem moralinizi bozacak hem de sizi mental açıdan yıpratacaktır.

Gerektiğinde dikkatli ve geniş flank'ler yapın:

Flank, rakibinizi arkalamak için yaptığınız koşulara verilen addır. Bu noktada geniş kanatlardan yapılan flank'ler risklidir ancak yeterli mesafeye sahip olduğunuz zaman oldukça etkili bir taktiktir. Düşmanınızı kanatlardan arkalamaya karar verdiğinizde, takım arkadaşlarınızla görüşünüzü koruduğunuzdan emin olun.

Haritada nasıl gezineceğinizi ve avlanacağınızı öğrenin:

Apex Legends'ta maçları kazanmanın anahtarı, oyuna iyi bir başlangıç yapıp bu tempoyu sürdürmekten geçiyor. İlk loot aşamasından sonra agresif bir şekilde oynayın, güveninizi artırmak için birkaç kişiyi öldürün ve tempoyu düşürmeden hızla devam edin. Bu noktada harita bilgisi de son derece önem taşıyor: Düşmanların potansiyel geçiş yollarını, en kalabalık yerleri ve alternatif yolları öğrenin.

Savaşa başlamadan önce doğru pozisyonda olduğunuzdan emin olun:

MOBA, FPS veya battle royale, türü ne olursa olsun bir oyunda savaşı kazanmak istiyorsanız doğru pozisyon almak bunun en az yüzde 80'ini oluşturur. Profesyonel oyuncular, aslında çok iyi aim'e sahip oldukları için değil -elbette, bunun da etkisi var-; doğru zamanda doğru pozisyonda olabildikleri için oyunları kazanıyorlar. 'Highground' olarak tabir edilen, düşmandan yukarıda olduğunuz pozisyonlarda olmaya özen gösterin ve zorunda kalmadıkça düşmandan aşağıdayken savaşmayın.

Apex Legends en iyi loot noktaları:

Runoff (Kings Canyon)

Water Treatment (Kings Canyon)

Spotted Lake (Kings Canyon)

Icarus (Olympus)

Fight Night (Olympus)

Grow Towers (Olympus)

Landslide (World's Edge)

Climatizer (World's Edge)

Lava Siphon (World's Edge)

Pusulara ve diğer gruplara dikkat: Runoff

Runoff, önceki sezonlarda Apex Legends'ın en popüler iniş bölgelerinden biriydi ancak zamanla eski popülaritesini kaybetmeye başladı. Bölgede çok fazla loot var ancak büyük çoğunluğu birkaç odaya ve binaya yayılmış durumda, bu nedenle olası pusulara ve diğer gruplara dikkat edin. Ayrıca burada işiniz bittikten sonra daha sakin ancak loot açısından iyi bir bölge olan Slum Lakes'e doğru yönelebilirsiniz.

Vakit kaybetmeden savaşa başlayabilirsiniz: Water Treatment

Water Treatment, iner inmez savaşa başlamak isteyenlerin tercih edebileceği geniş bir bölge ve ayrıca saklanıp iyileşecek birçok alan bulunuyor. Bölgede ana binanın yanı sıra doğu ve batıya doğru uzanan diğer binalarda da güzel ganimetler yer alıyor.

Maça kontrollü başlamak isteyenlerin tercihi: Spotted Lake

Sezon 8 ile haritaya eklenen Spotted Lake, maça daha kontrollü başlamak isteyen ve daha yavaş bir oyun tarzını benimseyen oyuncuların tercih edebileceği bir konum. Burada ganimet toplayabileceğiniz onlarca farklı mekân bulunuyor.

Yüksek seviyede ganimetler için: Icarus

Olympus'a yeni eklenen Icarus, içinde birçok yüksek seviye ganimet barındıran enfekte bir gemi. Nispeten sakin olduğunu söyleyebileceğimiz bölgede rahatça loot yapabilir, savaşa tam donanımlı bir şekilde daha sonradan dahil olabilirsiniz.

Yeterli loot'u bulabilirsiniz: Fight Night

Oyuna ilk eklendiği dönemlerde haritanın en sıcak noktalarından biri olan Fight Night, şimdilerde çok daha sessiz ve sakin. Birçok çıkış noktası bulunduğundan mükemmel bir başlangıç noktası kabul edilen Fight Night, loot açısından da sizi doyurmaya yetecektir.

Savaşmak ve saklanmak için ideal: Grow Tower

Çok fazla yüksek alan bulunması nedeniyle savaşmak ve saklanmak için ideal bir bölge olan Grow Towers, her oyun en azından birkaç takımın iniş yaptığı bir lokasyon. Bölgede çok fazla loot olsa da bunları tek başınıza toplamadığınızı ve her an bir pusuya düşebileceğinizi unutmayın.

Kalalabalık olma ihtimaline dikkat: Landslide

Trainyard'ın yerine oyuna eklenen Landslide, yeni bir bölge olduğu için muhtemelen oyuncuların ilgisini çekecektir. Bol miktarda korunaklı alan ve geçitlerle başlangıç için iyi bir nokta olsa da buraya inmeden önce bölgenin kalabalık olabileceğini hesaba katın.

Gözetleme noktaları ve ganimetlerle dolu: Climatizer

Geniş bir alanı kapsayan ve ganimetlerle dolu olan Climatizer, çeşitli gözetleme noktaları ve saklanma alanlarıyla iyi bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Yeni güncellemeyle Refinery'nin yerine eklenen bu bölge de tıpkı Landslide gibi oyuncuların dikkatini çekiyor. Bu nedenle bölgeye indiğinizde yalnız olmayacağınızı unutmayın.

Korunaklı değil ama iyi miktarda loot var: Lava Siphon

Başlangıçta Sorting Factory olarak adlandırılan Lava Siphon, Sezon 10'da inebileceğiniz en iyi bölgelerin başında geliyor. Dar geçitler ve açık alanlarla pek de korunaklı olmayan bu bölge de yeni olduğu için oyunculardan ilgi görüyor. Ancak loot miktarının iyi olduğu söylenebilir.

Yeni başlayanlar ve oyunu öğrenenler için Apex Legends taktikleri ve Apex Legends en iyi loot noktalarını derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Yukarıdaki taktikleri, en iyi loot noktaları ile harmanlayarak oyunda çok daha hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Eklemek istediğiniz Apex Legends taktikleri veya loot noktaları varsa bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.