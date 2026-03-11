Tümü Webekno
APP Plaka Cezaları İptal mi Edildi, Ertelendi mi?

APP plaka cezaları iptal mi edildi, ertelendi mi? Standart dışı plakalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Deniz Şen Deniz Şen /

7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sonrası araç plakalarının standartlarına ilişkin düzenlemeler yeniden gündeme gelmişti. Özellikle son yıllarda sürücüler arasında oldukça yaygınlaşan APP plaka kullanımı da bu düzenlemeler kapsamında yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Peki APP plaka cezaları iptal mi edildi?

1

Anadolu Ajansı’nın (AA) İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle yeni bir uygulamaya gidildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı’nın talimatı doğrultusunda denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar ceza odaklı değil, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları şeklinde yürütülmesi kararlaştırıldı. Ek olarak, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılıp mühürlenerek sürücülere teslim edilen plakalar için de yeni bir değerlendirme yapıldı. Buna göre yetkili kuruluş tarafından verilen ve resmi mühür taşıyan plakalar, kanunda belirtilen standartlardan farklılık gösterse bile cezai işlem kapsamına alınmayacak.

Plakada sonradan yapılan değişikliğe ceza uygulanacak.

2

Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.

Araba

