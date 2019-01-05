  • App Store'da Bulunan 14 Oyunda Virüs Tespit Edildi

App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi

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App Store'da Bulunan 14 Oyunda Kişisel Bilgilerinizi Ele Geçiren Bir Virüs Tespit Edildi
Güvenli kale olarak bildiğimiz Apple cephesi, bir zararlı tehdidiyle karşı karşıya. Wandera isimli güvenlik firmasının tespit ettiği zararlı şimdiye kadar 14 uygulamaya bulaşmış. Siz de haberimizdeki uygulamalara bakarak etkilenip etkilenmediğinizi bulabilirsiniz.

Güvenlik araştırmacıları daha önceden Google Play’de baş gösteren Golduck adı verilen bir zararlının (malware) şu an App Store’da olduğunu belirtti. Wandera isimli bir güvenlik araştırma firması “14 uygulamada tespit edilen bu zararlı, yine zararlı bir serverla sürekli iletişim halinde kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Bu zararlının tarihi bir yıldan biraz daha fazla. İlk olarak Play Store’da bulunan klasik ve retro oyunlarda tespit edilen bu zararlı, yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilemişti. Virüs, telefonlarda yüksek önceliğe sahip oluyor ve ücretli mesaj göndermek gibi bazı yöntemlerle para kazanıyor.
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Wandera firmasından yapılan diğer açıklamalarda “Golduck server'ı zaten bizim izleme listemizdeydi. Bazı iOS cihazları ile iletişim haline geçtiğini fark ettiğimiz zaman soruşturmayı derinleştirdik ve 14 uygulamanın etkilendiğini gördük” dedi.

Etkilenen oyun ve uygulamalar:

  • Commando Metal: Classic Contra
  • Super Pentron Adventure: Super Hard
  • Classic Tank vs Super Bomber
  • Super Adventure of Maritron
  • Roy Adventure Troll Game
  • Trap Dungeons: Super Adventure
  • Bounce Classic Legend
  • Block Game
  • Classic Bomber: Super Legend
  • Brain It On: Stickman Physics
  • Bomber Game: Classic Bomberman
  • Classic Brick – Retro Block
  • The Climber Brick
  • Chicken Shoot Galaxy Invaders
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Golduck, oyunlarda bulunan reklam bölümlerinde çıkan zararlı sunucu ile iletişime geçerek telefon hakkındaki bazı bilgileri (IP adresi, telefon model bilgisi, hangi uygulamada olduğu vs.) karşı tarafa gönderiyor. Şu an için zararlı, sadece server'a bilgi göndermekle kaldı ama önümüzdeki dönemde Android cihazlarda olduğu gibi ücretli mesajlar gönderme gibi yöntemleri uygulayabilir.

Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için uygulamaların içine saklanmış bu tarz zararlılar en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Alabileceğiniz en basit güvenlik tedbiri: “İhtiyacınız olmayan veya güvenemeyeceğiniz hiçbir uygulamayı indirmeyin.”
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Kaynak : https://techcrunch.com/2019/01/05/dozen-iphone-apps-linked-to-golduck-malware/
Etiketler: apple, iphone, virüs, zararlı
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