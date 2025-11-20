Apple, 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Seçecek: İşte Finalistler!

Apple, 2025 App Store Ödülleri etkinliğinin finalistlerini açıkladı. Yani yılın en iyisi olmaya aday uygulamalar belirlenmiş oldu. Peki bu yıl hangi oyun ve uygulamalar öne çıkıyor? İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "2025 App Store Ödülleri" etkinliği için düğmeye bastı. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi uygulama ve oyunları seçecek. Yayımlanan blog gönderisinde finale kalan 45 mobil uygulama ve oyun açıklanmış durumda.

Peki 2025 App Store Ödülleri finalistlerinde hangi uygulamalar var? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.

2025 App Store Ödülleri finalistleri:

Yılın iPhone Uygulaması kategorisi:

BandLab: müzisyenlerin bir toplulukla birlikte parça kaydetmelerine ve mikslemelerine yardımcı oluyor

LADDER: Antrenman planlamasında tüm işi kendisi yapıyor.

Tiimo: Yapılacak işleri daha sakinleştirici bir şekilde sunuyor.

Yılın iPhone Oyunu kategorisi:

Capybara Go!: Sevimli karakteri ve hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Pokemon TCG Pocket: Pokemon toplama macerasını daha eğlenceli hâle getiriyor.

Thronefall: Minimalist kontrolleriyle öne çıkıyor.

Yılın iPad Uygulaması kategorisi:

Detail: Yapay zekâ destekli özellikleriyle içerik üretimini kolaylaştırıyor.

Graintouch: Dijital baskı sanatı ile uğraşanların işini kolaylaştırıyor.

** Structured:** En yoğun günlük planlamaları bile sade bir şekilde gösterebiliyor.

Yılın iPad Oyunu kategorisi:

DREDGE: Akıcı bir oynanış sunuyor.

Infinity Nikki: Miraland isimli kurgusal dünyası ile öne çıkıyor.

Prince of Persia Lost Crown: Bir klasik olan Prince of Persia'nın sevilen yapımlarından.

Yılın Mac Uygulaması kategorisi:

Acorn: Profesyonel düzeyde fotoğraf düzenleme imkânı sunuyor.

Essayist: Akademik makaleleri kaynak bulma ve biçimlendirme işlerinde yardımcı oluyor.

Under My Roof: Evler için organize uygulaması.

Yılın Mac Oyunu kategorisi:

Assassin's Creed Shadows

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Neva

Yılın Apple Arcade Oyunu kategorisi:

Katamari Damacy Rolling LIVE: Eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor.

PGA TOUR Pro Golf: Golf tutkunlarının favorisi oldu.

WHAT THE CLASH?: Saçma ama unutulmaz mini oyunlar sunuyor.

Yılın Apple Vision Pro Uygulaması kategorisi:

Camo Studio: İçerik üretimi ve canlı yayın oluşturma uygulaması.

D-Day: The Camera Soldier: Sinematik hikâye anlatımı sunan 20 dakikalık bir uygulama.

Explore POV: Apple Immersive kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.

Yılın Apple Vision Pro Oyunu kategorisi:

Fishing Haven: Balık tutmak, doğayla iç içe olmak isteyenlere yönelik bir oyun.

Gears & Goo: Oyuncular, kendilerini süper kahramana dönüştürüyor.

Porta Nubi: Bulutlar üzerinde puzzle çözmeye çalışıyorsunuz.

Yılın Apple Watch Uygulaması kategorisi:

GO Club: Hareketsiz kalmanızı engelliyor. Su içmeye teşvik ediyor.

Pro Camera by Moment: Apple Watch için kamera kontrolcüsü.

Strava: Küresel çapta fitness ile uğraşan bireyleri bir araya getiriyor.

Yılın Apple TV Uygulaması kategorisi:

HBO Max: Bildiğimiz HBO Max uygulaması.

PBS KIDS Video: Çocuklara özel içerikler sunan bir platform.

Super Farming Boy 4K: Aslında aksiyon bulmaca oyunu.

Yılın Kültürel Etki Yaratan kategorisi: