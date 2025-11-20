Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Apple, 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Seçecek: İşte Finalistler!

Apple, 2025 App Store Ödülleri etkinliğinin finalistlerini açıkladı. Yani yılın en iyisi olmaya aday uygulamalar belirlenmiş oldu. Peki bu yıl hangi oyun ve uygulamalar öne çıkıyor? İşte detaylar...

Apple, 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Seçecek: İşte Finalistler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "2025 App Store Ödülleri" etkinliği için düğmeye bastı. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi uygulama ve oyunları seçecek. Yayımlanan blog gönderisinde finale kalan 45 mobil uygulama ve oyun açıklanmış durumda.

Peki 2025 App Store Ödülleri finalistlerinde hangi uygulamalar var? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.

2025 App Store Ödülleri finalistleri:

Yılın iPhone Uygulaması kategorisi:

Başlıksız-1

  • BandLab: müzisyenlerin bir toplulukla birlikte parça kaydetmelerine ve mikslemelerine yardımcı oluyor
  • LADDER: Antrenman planlamasında tüm işi kendisi yapıyor.
  • Tiimo: Yapılacak işleri daha sakinleştirici bir şekilde sunuyor.

Yılın iPhone Oyunu kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-iPhone-Game-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Capybara Go!: Sevimli karakteri ve hikâyesiyle dikkat çekiyor.
  • Pokemon TCG Pocket: Pokemon toplama macerasını daha eğlenceli hâle getiriyor.
  • Thronefall: Minimalist kontrolleriyle öne çıkıyor.

Yılın iPad Uygulaması kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-iPad-App-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Detail: Yapay zekâ destekli özellikleriyle içerik üretimini kolaylaştırıyor.
  • Graintouch: Dijital baskı sanatı ile uğraşanların işini kolaylaştırıyor.
  • ** Structured:** En yoğun günlük planlamaları bile sade bir şekilde gösterebiliyor.

Yılın iPad Oyunu kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-iPad-Game-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • DREDGE: Akıcı bir oynanış sunuyor.
  • Infinity Nikki: Miraland isimli kurgusal dünyası ile öne çıkıyor.
  • Prince of Persia Lost Crown: Bir klasik olan Prince of Persia'nın sevilen yapımlarından.

Yılın Mac Uygulaması kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Mac-App-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Acorn: Profesyonel düzeyde fotoğraf düzenleme imkânı sunuyor.
  • Essayist: Akademik makaleleri kaynak bulma ve biçimlendirme işlerinde yardımcı oluyor.
  • Under My Roof: Evler için organize uygulaması.

Yılın Mac Oyunu kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Mac-Game-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Assassin's Creed Shadows
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  • Neva

Yılın Apple Arcade Oyunu kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Apple-Arcade-Game-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Katamari Damacy Rolling LIVE: Eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor.
  • PGA TOUR Pro Golf: Golf tutkunlarının favorisi oldu.
  • WHAT THE CLASH?: Saçma ama unutulmaz mini oyunlar sunuyor.

Yılın Apple Vision Pro Uygulaması kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Apple-Vision-Pro-App-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Camo Studio: İçerik üretimi ve canlı yayın oluşturma uygulaması.
  • D-Day: The Camera Soldier: Sinematik hikâye anlatımı sunan 20 dakikalık bir uygulama.
  • Explore POV: Apple Immersive kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.

Yılın Apple Vision Pro Oyunu kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Apple-Vision-Pro-Game-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • Fishing Haven: Balık tutmak, doğayla iç içe olmak isteyenlere yönelik bir oyun.
  • Gears & Goo: Oyuncular, kendilerini süper kahramana dönüştürüyor.
  • Porta Nubi: Bulutlar üzerinde puzzle çözmeye çalışıyorsunuz.

Yılın Apple Watch Uygulaması kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Apple-Watch-App-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • GO Club: Hareketsiz kalmanızı engelliyor. Su içmeye teşvik ediyor.
  • Pro Camera by Moment: Apple Watch için kamera kontrolcüsü.
  • Strava: Küresel çapta fitness ile uğraşan bireyleri bir araya getiriyor.

Yılın Apple TV Uygulaması kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Apple-TV-App-of-the-Year_inline.jpg.large_2x

  • HBO Max: Bildiğimiz HBO Max uygulaması.
  • PBS KIDS Video: Çocuklara özel içerikler sunan bir platform.
  • Super Farming Boy 4K: Aslında aksiyon bulmaca oyunu.

Yılın Kültürel Etki Yaratan kategorisi:

Apple-App-Store-Awards-2025-finalists-Cultural-Impact_inline.jpg.large_2x

  • Art of Fauna: Yaban hayatını ön plana çıkarıyor.
  • A Space for the Unbound: Ruh sağlığını ön plana çıkarıyor.
  • Be My Eyes: Görme engelli bireylere odaklanıyor.
  • Chants of Sennaar: Dilin gücünü ön plana çıkarıyor.
  • despelote: Futbol kültürünü ön plana çıkarıyor.
  • Focus Friend: Odaklanma gücünü artırıyor.
  • Is This Seat Taken?: Empati ve kapsayıcı olmaya yardımcı oluyor.
  • Retro: Sadece tanıdığınız kişilerle iletişim kurduğunuz sosyal medya uygulaması.
  • StoryGraph: Kitapseverleri bir araya getiriyor.
  • Venba: Mutfak kültürlerine odaklanıyor.
  • Whoscall: Dolandırıcılıklara karşı korumaya çalışıyor.
  • Yuka: Yenilen gıdalar hakkında içerik bilgilendirmesi yapıyor.
Apple iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim