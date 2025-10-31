Apple, 2025'in üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Apple, 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde 94 milyar dolar gelir açıkladı. Hizmetler segmenti rekor kırarken, iPhone satışları da güçlü seyretti.

Apple, 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık %10’luk bir artış anlamına geliyor. Şirketin gelir artışında iPhone ve hizmetler segmentleri başı çekti.

iPhone satışları 44.6 milyar dolara ulaşarak %13 artış gösterdi. Hizmetler bölümü ise 27.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek çeyrek gelirine imza attı. Bu başarıda App Store, iCloud ve abonelik servisleri etkili oldu.

Mac segmenti de 8 milyar dolara yakın gelirle %14 artış kaydetti. Ancak iPad satışları 6.6 milyar dolara, aksesuar ve giyilebilir ürünler ise 7.4 milyar dolara gerileyerek düşüş yaşadı.

Apple, hizmet tabanlı gelir stratejisini sürdürüyor. Ayrıca iPad ve aksesuar kategorilerindeki zayıflama, donanım tarafındaki bazı riskleri gösteriyor. Buna rağmen Apple, kullanıcı ekosistemine olan bağlılık sayesinde istikrarlı büyümesini sürdürüyor.