Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple, 2026'da 50. Yılını Kutlayacak: İşte Önümüzdeki Yıl Tanıtacağı Tüm Ürünler

Apple, 2026 yılında 50. yıldönümünü kutlayacak. Bu kapsamda da katlanabilir iPhone dahil en az 15 yeni ürününü bizlerle buluşturacak. İşte Apple'ın 206'da tanıtacağı ürünler

Apple, 2026'da 50. Yılını Kutlayacak: İşte Önümüzdeki Yıl Tanıtacağı Tüm Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, her yıl farklı farklı kategorilerden ürünlerini bizlerle buluşturuyor. 2026 yılı da şirket için dolu dolu geçen bir sene olacak. Öyle ki 2026, 1976’da kurulan şirketin 50. yıldönümü olarak kayıtlara geçecek. Apple da bunun şerefine bizi âdeta ürüne boğacak.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, Apple’ın 2026 yılında tanıtacağı ürünlere dair bilgiler paylaştı. Eğer iddia doğru çıkarsa şirket,** en az 15 yeni ürününü** seneye bizlerle buluşturacak.

Apple’ın 2026’da tanıtacağı ürünler

a

  • Apple'ı akıllı ev stratejisine sokacak 2 yeni akıllı ev ürünü, iPhone 17e - Mart-Nisan 2026
  • iOS 27 ve diğer işletim sistemleri, Apple Intelligence'a güncellemeler - Haziran 2026 (WWDC)
  • iPhone 26 serisi, katlanabilir iPhone - Sonbahar
  • Yeni M6 işlemciler ve bu işlemcilerle donatılmış, daha ince tasarımlı ve OLED dokunmatik ekranlı yeni MacBook cihazları - ** Sonbahar veya 2026 sonu **
  • Yeni iPad mini, M5 Mac mini, M5 Mac Studio, M5 MacBook Air, yeni ev ürünler, M4 iPad, yapay zekâ destekli Siri - Tam tarihleri belli değil

Listeye baktığımızda M5’li ve M6’lı Mac modellerinden yeni iPhone’lara kadar birçok farklı ürünün geleceğini görebiliyoruz. iPhone 18 modelleri tabii ki yılın en çok dikkat çeken duyuruları olacak. Şirket, katlanabilir bir iPhone da tanıtarak ilk kez bu kategoriye giriş yapacak.

Duyuruların ilkbahardan yıl sonuna kadar dağılacağı da görülebiliyor. Şirketin 2026’daki ilk ürünleri mart ve nisan döneminde gelecek. 2026 sonuna doğru ise yeni M6 çip ve bu çipi kullanan cihazları göreceğiz. M5 Mac mini ve yeni iPad mini gibi cihazların ise tarihleri konusunda bilgi yok. Bu ürünler, yılın herhangi bir döneminde gelebilir.

Apple’ın yol haritası, şirketin artık iyice agresifleşerek yeni kategorileri de dahil ederek iddialı olmaya çalışacağını gösteriyor. Tabii ki burada en çok merak edilen konu katlanabilir iPhone. Cihazın, yatay katlanan, kırışma sorununu tamamen çözen bir telefon olması bekleniyor. Samsung modellerine rakip olmayı başarıp başarmayacağını bekleyip göreceğiz.

Kasım 2025: Apple'ın Bu Ay Tanıtması Beklenen Yeni Ürünler Kasım 2025: Apple'ın Bu Ay Tanıtması Beklenen Yeni Ürünler
Apple iPhone Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim