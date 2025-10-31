Kasım 2025: Apple'ın Bu Ay Tanıtması Beklenen Yeni Ürünler

Eylül ve ekimi dolu dolu geçiren Apple'ın kasımda da yeni ürünler tanıtacağı iddia ediliyor. İşte tanıtılması beklenen o ürünler.

Apple, son birkaç aydır bizi âdeta duyuruya boğmuştu. Eylülde yeni iPhone modelleri, Apple Watch’lar ve AirPods Pro’yu görmüştük. Ekimde ise M5 MacBook Pro, M5 iPad Pro gibi ürünler gelmişti. Görünüşe göre şirketin ara verme gibi bir planı yok. Öyle ki söylentiler, kasımda da yeni Apple ürünleri geleceğini gösteriyor.

Peki Apple’ın kasım ayında tanıtmasını beklediğimiz ürünler ve hizmetler hangileri? Eğer iddialar doğruysa yine Apple kullanıcıları için hem donanım hem de yazılım açısından dolu dolu bir ay olacak.

iOS 26.1, muhtemelen önümüzdeki hafta gelecek

Apple tarafında gerçekleşecek ilk büyük yenilik, iOS ile alakalı olacak. iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi iOS 26.1’in önümüzdeki hafta tanıtılmasını bekliyoruz. iOS 26.1, Apple Intelligence’a Türkçe desteği, AirPods’un Canlı Çeviri özelliğine yeni diller, uygulamalarda değişiklikler gibi birçok yenilik sunacak.

Kasımda 3 veya daha fazla ürün tanıtılabilir

Yeni Apple TV 4K

HomePod mini 2

AirTag 2 Apple genellikle eylül ve ekimde büyük duyurularını yapar. Ancak bazı söylentiler, bu yıl kasımda da bazı duyurular gelebileceğini söylüyor. Şİrketin yeni bir **Apple TV 4K’yı **tanıttığını görebiliriz. A17 Pro çip ve Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri desteğine sahip olabilir. Hatta kameralı olacağı bile söyleniyor.

Beklenen bir diğer ürün ise** HomePod mini 2**. Apple TV ile birlikte tanıtılması beklenen bu üründe gelişmiş ses kalitesi, çiplerde iyileştirmeler ve yeni renkler söylentileri var. Ayrıca uzun süredir beklenen AirTag 2’yi kasımda görebiliriz. Aylardır çıkacağı söylenen yeni nesil takip cihazı, çok daha iyi bir mesafe, gelişmiş güvenlik özellikleriyle gelebillir. Son olarak küçük bir ihtimal de olsa 12,9 inçlik bütçe dostu sürpriz bir Macbook da gelebileceği iddia ediliyor.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Apple’ın önceki yıllarda eylül ekim dışında çok duyuru yapmadığını düşünürsek gerçekleşme ihtimali biraz düşük diyebiliriz. Biz yine de heyecanla bekliyor olacağız.