Apple, 38 Milyar Dolarlık Para Cezasıyla Karşı Karşıya: Tamam da Niye?

Hindistan ile Apple arasında antitröst gerilimi yaşanıyor. Hindistan hükûmetinin bir kararını usulsüz bulan şirket, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Apple, davayı kaybetmesi hâlinde 38 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Hindistan hükûmeti arasında yeni bir gerilim patlak verdi. Dev şirket, Hindistan Rekabet Komisyonu'nun yeni bir düzenlemesini mahkemeye taşıdı. Apple, bu davayı kazanamaz ise 38 milyar dolar gibi devasa bir para cezası ödemek zorunda kalabilir. Peki neler oluyor?

Hindistan hükûmeti, yeni bir karar aldı ve rekabete aykırılık tespit ettiği durumlarda ilgili şirketlerin küresel ciroları üzerinden para cezası uygulamaya başladı. Ayrıca Apple başta olmak üzere küresel çapta hizmet veren bazı teknoloji şirketlerine de antitröst davası açıldı. İşte Apple, tam olarak bu durumdan şikâyet ediyor. Şirketin açıklamasına göre hem küresel cironun baz alınması hem de yasanın geriye dönük işletilmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil.

Davayı kazanamazsa 38 milyar dolar ceza ödeyebilir!

Apple tarafından mahkemeye sunulan bilgilere göre hâlihazırda görülmekte olan antitröst davası, küresel cironun yüzde 10'una kadar olan bir ceza ile sonuçlanabilir. Bu da Apple'ın hesabına göre 38 milyar dolara denk geliyor. Şirket, söz konusu düzenlemenin ve yapılan uygulamanın keyfi, anayasaya aykırı, orantısız ve hukuksuz olduğunu savunuyor.

Apple, içine düştüğü durumla ilgili herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Öte yandan; Hindistan Rekabet Komisyonu da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Hindistan Rekabet Komisyonu'nun Apple'e yönelik antitröst davasının da henüz sonuçlanmadığını belirtelim. Yani Apple, olası bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için şimdiden itiraz hakkını kullanıyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...