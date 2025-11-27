Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple, 38 Milyar Dolarlık Para Cezasıyla Karşı Karşıya: Tamam da Niye?

Hindistan ile Apple arasında antitröst gerilimi yaşanıyor. Hindistan hükûmetinin bir kararını usulsüz bulan şirket, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Apple, davayı kaybetmesi hâlinde 38 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir.

Apple, 38 Milyar Dolarlık Para Cezasıyla Karşı Karşıya: Tamam da Niye?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Hindistan hükûmeti arasında yeni bir gerilim patlak verdi. Dev şirket, Hindistan Rekabet Komisyonu'nun yeni bir düzenlemesini mahkemeye taşıdı. Apple, bu davayı kazanamaz ise 38 milyar dolar gibi devasa bir para cezası ödemek zorunda kalabilir. Peki neler oluyor?

Hindistan hükûmeti, yeni bir karar aldı ve rekabete aykırılık tespit ettiği durumlarda ilgili şirketlerin küresel ciroları üzerinden para cezası uygulamaya başladı. Ayrıca Apple başta olmak üzere küresel çapta hizmet veren bazı teknoloji şirketlerine de antitröst davası açıldı. İşte Apple, tam olarak bu durumdan şikâyet ediyor. Şirketin açıklamasına göre hem küresel cironun baz alınması hem de yasanın geriye dönük işletilmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil.

Davayı kazanamazsa 38 milyar dolar ceza ödeyebilir!

Başlıksız-1

Apple tarafından mahkemeye sunulan bilgilere göre hâlihazırda görülmekte olan antitröst davası, küresel cironun yüzde 10'una kadar olan bir ceza ile sonuçlanabilir. Bu da Apple'ın hesabına göre 38 milyar dolara denk geliyor. Şirket, söz konusu düzenlemenin ve yapılan uygulamanın keyfi, anayasaya aykırı, orantısız ve hukuksuz olduğunu savunuyor.

Apple'ın Rüyası Gerçekleşiyor: Samsung'u Geçip Dünyanın En Çok Telefon Satan Markası Olacak! Apple'ın Rüyası Gerçekleşiyor: Samsung'u Geçip Dünyanın En Çok Telefon Satan Markası Olacak!

Apple, içine düştüğü durumla ilgili herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Öte yandan; Hindistan Rekabet Komisyonu da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Hindistan Rekabet Komisyonu'nun Apple'e yönelik antitröst davasının da henüz sonuçlanmadığını belirtelim. Yani Apple, olası bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için şimdiden itiraz hakkını kullanıyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim