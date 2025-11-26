Apple'ın Rüyası Gerçekleşiyor: Samsung'u Geçip Dünyanın En Çok Telefon Satan Markası Olacak!

Counterpoint'in araştırmalarına göre Apple, bu yıl sonunda yeniden Samsung'u geçerek dünyanın en çok satan telefon markası olacak.

Uzun yıllardır Apple ile Samsung arasında amansız bir mücadele var. En çok satan telefon markaları listelerinde hep bu iki markayı görürüz. Apple, bir aralar üstlere çıkmaya başlasa da son yıllarda Samsung liderliği ele geçirmişti. Ancak görünüşe göre bu yıl bu durum değişecek.

Ünlü araştırma firması Counterpoint Research tarafından yayımlanan raporlara göre Apple, eylül ayında satışa sunduğu yeni iPhone modelleri sayesinde bir ivme yakaladı. Bu başarılı satışların, yıl sonunda genel satış konusunda Apple’ı öne çıkaracağı bildirildi.

Apple, yeniden dünyanın en çok satan telefon markası olacak

iPhone 17 satışlarındaki başarı, Apple’ın Samsung’u geçerek yeniden zirveye oturacağını ve dünyanın en çok satan telefon markası olacağını gösterdi. iPhone 17 serisi eleştirilere maruz kalsa da görünüşe göre dünya çapında oldukça başarılı bir performans gösteriyor ve Apple’ı yeniden liderliğe taşıyor.

Counterpoint’in ay başındaki göre ekim ayında iPhone satışları yıllık oranda %37 seviyelerine kadar çıkan oranda artış gösterdi. Bugün yayımlanan yeni raporunda ise 2025 yılı genelinde Apple’ın %10 büyüme göstereceği, satışlarda ise %4,6’lık artış ile Samsung’u geçip zirveye oturacağı aktarıldı. Toplam pazar payının %19,4 seviyelerine ulaşmasıyla liderliğe çıkması bekleniyor.

Daha da dikkat çeken veriler ise tahminlere göre Apple, 2029’a kadar dünyanın en çok satan telefon markası olmaya devam edecek. Katlanabilir telefon ve uygun fiyatlı “e” serisi cihazların buna etkisinin fazla olacağı ifade edilmiş. Gerçekten böyle olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.