Çin'den Uzaklaşmaya Çalışan Apple, ABD'de Üretimi Artırdı

Apple'ın 2021 mali yılı için yayınladığı bir rapor, şirketin üretim için ABD'ye daha fazla tesis eklediğini ortaya koydu. Yakın zamanda ise şirketin iPhone 14 üretimini Hindistan'da gerçekleştireceği duyurulmuştu. Peki dev şirket neden üretimi Çin dışına çıkarmaya çalışıyor? Gelin bir bakalım.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 ailesi ve diğer ürünlerini bizlerle buluşturdu. Bununla birlikte şirketin üretimi Çin dışına kaydırmaya çalıştığını gösteren haberler de bir süredir geliyordu.

Şimdi ise şirketin bu kapsam hamlelerini artırdığını gösteren bilgiler ortaya çıktı. 2021 mali yılı için yayınlanan bir tedarikçi listesi, teknoloji devinin üretimin bir kısmını yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri’ne kaydırdığını ortaya koydu.

Apple, ABD’deki üretim tesislerinin sayısını artırdı

Yayınlanan listede, 180 tedarikçiden 48’inin Eylül 2021 itibarıyla bazı operasyonlarını ABD’ye taşıdığı görüldü. Bu sayı, 2020’de ise 25’ti. Ayrıca gelen bilgiler, şirketin Kaliforniya eyaletine odaklandığını da gösterdi. Buna göre eyalette 2020’de 10 olan üretim tesislerinin sayısı 2021’de 30’a yükseldi.

Qualcomm, Foxconn, Sony gibi Apple’ın büyük tedarikçilerinin de 2021’de daha fazla üretim tesisi eklediği aktarıldı. Ancak bu tesislerin nerede olduğu ile ilgili bir detay paylaşılmadı. Tedarikçi yetkilileri, bu fabrikaların yeni ürünler veya hizmetler ile ilgili operasyonları test etmek için olduğunu söylese de, tesislerin Apple’ın tedarik zincirinde önemli bir rol oynadığını belirtmekte fayda var.

Üretim neden Çin dışına kaydırılıyor?

Çin, 180 tedarikçinin çoğuna ev sahipliği yapmasıyla Apple’ın tedarik zinciri için en baskın ülke olmaya devam ediyor. Ancak gelen bilgiler, şirketin üretim için diğer ülkelere yönelmeye başladığını gösteriyor.

Örneğin yakın zamanda Apple’ın iPhone 14 ailesi için Hindistan’daki Foxconn fabrikasını tercih etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Şirket, aslında 2017’den beri burada üretim yapıyordu; ancak amiral gemisi modeller ilk başlarda Çin’deki fabrikalardan çıkıyordu. iPhone 14 ile alınan karar da bir ilk yaşandığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra bazı tedarikçilerin üretimi Vietnam’a genişlettiği de belirtildi.

Çin dışına üretimi kaydırmanın nedenlerinden biri ABD ve Çin arasında devam eden gerilimler. Ek olarak Çin’in COVID-19’a karşı aldığı sıkı tedbirler de tedarik zincirlerine ciddi zararlar verdi. Bu nedenle de şirket, farklı bölgelere yönelmeye başladı.