Apple, AirPods Max kulaklıklarının en fazla eleştirildiği noktası olan ağırlığı ortadan kaldırmak için olası bir çözümü patentledi. Bugün onaylanan patentte Apple'ın kulaklıklarında cam malzeme kullanmayı düşündüğü gösterildi.

Apple'ın uzunca bir süre konuştuğumuz kulaküstü kulaklıkları en sonunda 15 Aralık günü tanıtılmıştı. Fiyatıyla birçok kişiyi üzen bu kulaklıklar, sundukları performansla üst seviye stüdyo kulaklıklarına dahi neredeyse taş çıkarıyordu. Fakat kullanıcıların bu kulaklıklar hakkında memnun kalmadıkları bir nokta bulunuyordu.

AirPods Max'i kafasına takan pek çok kullanıcı, kulaklıkların yastıkları ve genel rahatlığı konusunda olumlu geri dönüşler verdi. İş uzun süreli kullanıma geldiğindeyse Apple'ın malzeme olarak alüminyumu tercih etmiş olmasının sonuçları ortaya çıktı. Kulaklık, uzun süreli kullanımlar için ağır kalıyordu.

Bir sonraki AirPods Max, cam malzemeyle gelebilir:

AirPods Max'in ağırlık problemi çare olabilecek bir çözümse bugün Apple'ın onaylanan yeni patentinde gözüktü. ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından onaylanan patentte Apple'ın alüminyum yerine cam malzemeyi tercih edebileceğinden bahsedildi. Fakat bu tercihin ne zaman düşünüldüğü henüz bilinmiyor. Yani Apple, cam malzemeyi alüminyum malzemeyle daha önce kıyaslayıp uygun bulmamış da olabilir.

Fakat biz Apple'ın bir sonraki kulaklıklarında cam malzeme kullanacağına işaret eden ihtimal üzerinden yürüyeceğiz. Bu ihtimali ele aldığımızdaysa ortaya bir soru daha çıkıyor: Kulaklıkların camdan yapılması dayanıklılığı düşürmez mi? İşte bu sorunun cevabı da patentte veriliyor.

Apple'ın patentinde yer alan bilgilere göre şirket, kulaklıklarda alüminyumun yerini alacak cam malzeme için bir güçlendirme tekniği geliştirdi. Şirket, malzemenin dayanıklılığı artırmak için asimetrik bir kimyasal güçlendirme işlemi uygulayacak. Ayrıca kulaklık farklı katmanlardan oluşacak.

Buna göre kulaklık, cam kulaklığın lamine edildiği bir üst koruyucuya ve kulaklığın kenarını kapsayacak koruyucu bir kaplamaya sahip olacak. Ayrıca kulaklıkta yer alacak camın iç yüzeyinde de koruyucu bir katman yer alacak. Apple'ın kulaklıklarında kullanabileceği yeni malzemeyi anlatan patente göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.