Huami'nin yeni akıllı bileklik modelleri Amazfit GTR 2 ve GTS 2, Türkiye'de satışa sunuldu. Sırasıyla 14 ve 7 günlük kesintisiz imkanı sunan bileklikler, rakiplerinden ucuz fiyatlarıyla da tercih nedeni olacaklar gibi görünüyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huami, bundan birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 isimli akıllı bilekliklerini duyurmuştu. Sahip oldukları özellikler açısından kardeş gibi görünen ürünlerin dikkat çeken yanları, kullanım süreleri olarak açıklanmıştı. Bu bağlamda Amazfit GTR 2 14 gün, GTS 2'nin ise 7 gün boyunca kesintisiz kullanım imkanı sunulduğu ifade edilmişti. İşte bu akıllı bileklikler, Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

Amazfit GTR 2, tasarım açısından Samsung Galaxy Watch 3'le benzerlik gösteriyor. Amazfit GTS 2'nin tasarımına baktığımızda ise daha çok Apple Watch havası görüyoruz. Haliyle tasarım açısından şık diyeceğimiz bileklikler, rakiplerinden daha uygun olan fiyatlarıyla da tercih nedeni haline gelecek gibi görünüyor.

Karşınızda Huami Amazfit GTR 2

Huami Amazfit GTR 2, pek çok akıllı bileklik modelinde olduğu kalp atış ölçümü yapabiliyor. Kandaki oksijen seviyesini de ölçebilen Amazfit GTR 2, uyku takibine ek olarak uyku sırasındaki nefes alış veriş durumunu da takip edebiliyor. 4 GB kapasiteli geniş bir depolama alanı imkanı tanıyan bileklik, Wi-Fi ve GPS gibi özelliklerin yanı sıra "XiaoAI" asistanına da destek veriyor. Tüm bunlara ek olarak, bu akıllı bileklik ile 90 farklı spor aktivitesinin detaylı takibini de yapabiliyorsunuz.

Amazfit GTS 2'nin tasarımı ise şöyle

Amazfit GTS 2'nin sahip olduğu teknik özellikler ile GTR 2'ninki tamamen aynı. Yani bu modelde de kalp atış, kandaki oksijen miktarı ölçümlerinin yanı sıra uyku ve uykudaki solunum takibi yapılabiliyor. Ayrıca, 90 farklı spor aktivitesinin takibi, bu ürün aracılığıyla da yapılabiliyor. GTR 2'de 14 gün kullanım imkanı sunulurken bu üründe 7 gün kullanım imkanının sunulmasının tek nedeni, iki bileklik arasındaki ekran boyutu farkından kaynaklanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Amazfit GTS 2 ve Amazfit GTR 2, ülkemizdeki e-ticaret platformları üzerinden satın alınabiliyor. Her iki ürünün arasında ise sadece 100 TL'lik fiyat farkı bulunuyor. Buna göre tüketiciler, GTR 2'ye 1.699 TL, GTS 2'ye ise 1.599 TL karşılığında satın alabilecekler.