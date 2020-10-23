AirTags ile anahtarlardan saatlere kadar hemen her ürünün yerini yön bilgileriyle birlikte gösterebilecek olan Apple'ın AirTags için geçtiğimiz yıl almış olduğu patentler ortaya çıktı.

Apple’ın AirTags adında yeni bir ürün üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor ve daha önce pek çok Apple patentini ortaya çıkarmış olan Patently Apple şimdi, Apple’ın yaklaşık bir yıl önce Airtags için almış olduğu patentleri ortaya çıkardı.

AirTags’in en fazla dillendirilen işlevi, bağlı olduğu cihazların yerini çok küçük yanılma paylarıyla gösterebilecek oluşu. AirTags’i “iPhone’umu Bul” uygulamasından ayıran en büyük fark ise bağlı olduğu tüm cihazları, sağ-sol gibi yön bilgileriyle gösterebiliyor oluşu.

Yeni ortaya çıkan patent görselleri ise Apple’ın AirTags için en azından teoride çok daha fazlasını planladığını ortaya koyuyor. Buna göre AirTags, bağlı olduğu cihazların yerini göstermenin yanı sıra vücudunuzun pozisyonunu da tespit edebilecek ve hatta ekrandaki etkileşimli bir karakterin hareketlerini kontrol etmenizi sağlayabilecek.

MacRumors tarafından aktarılan diğer bilgilere göre ise Apple, söz konusu patentlerde AirTags’in binalara monte edilebileceği bir kullanım da sunuyor. AirTags’in binaya monte edilmesinin nedeni ise iPhone gibi Apple ürünlerinin ev, iş yeri gibi konumlara gelindiğini ya da evden çıkmak üzere olduğunuzu fark ederek buna göre aksiyon alabilmesi.

Ayrıca söz konusu patent, AirTags’in cüzdan, anahtar, saat gibi kaybolması halinde büyük sorunlara neden olabilecek ürünlerde kullanılabileceğini de gösteriyor. Ancak bu konuda sürpriz bir kullanım sunulmuyor ve yalnızca AirTags sayesinde bu ürünlerin çalınması ya da kaybolması halinde konumlarını bulabiliyorsunuz.