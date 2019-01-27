Apple analisti Ming-Chi Kuo, bugün Apple'ın 2019 yılı performansı hakkındaki tahminlerini paylaştı. Pazarın fazla karamsar olduğunu belirten Kuo'ya göre 2019 yılı, Apple'ın kötü istatistiklerini geride bıraktığı bir yıl olacak.

Analist Ming-Chi Kuo, iPhone satışlarında yaşanan düşüşü tahmin eden ilk kişilerden biri olmuştu. Çin'in iPhone Xs ve iPhone XR taleplerinin az olması sebebiyle Aralık ayının ortalarında %20 azalma olacağını belirten Kuo, tahmininde başarılı olmuştu.

Team Fortress Industries tarafından bugün yayınlanan bir rapor sonrası açıklama yapan Kuo, Apple'ın geleceği hakkında şu cümleleri kurdu: "En kötüsü çok yakında sona erecek. Mart ayında iPhone gönderimleri, beklenilenden yüksek olacak."

Kuo pazarın beklentisinin 180 milyon adet 2019 model iPhone olduğunu belirtirken, Aralık ayındaki tahminlerinin hala geçerli olduğunu belirterek 188-192 milyon arasında gönderim yaşanacağını belirtiyor.

Apple, önümüzdeki hafta 2018'in son çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Kuo'ya göre 36-38 milyon arasında bir satış rakamı açıklanacak. 2019'un ikinci çeyrek rakamlarında 34-37 milyon arasında bir satış beklediğini belirten Kuo, bu rakamın 2018'in yıllık performansına kıyasla %15 daha düşük olduğunu fakat beklenen %29'luk düşüşe göre iyi bir sonuç olduğunu söylüyor.

Yılın ilerleyen zamanları için de tahminlerini açıklayan Kuo'ya göre 2019'un ikinci yarısında 2018 yılına kıyasla artış yaşanmayacak. Kuo, sonbaharda düzenlenecek yeni iPhone serisi lansmanının, sonrasındaki satışları önemli miktarda arttıracağını fakat 2018'in üstüne çıkamayacağını öngörüyor.