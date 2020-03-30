Apple’ın Fiyaskoya Dönen Oyun Konsolu: Bandai Pippin

Oyun konsolları 2000’li yıllarda iyiden iyiye hayatımızın bir parçası hâline geldi. Ancak 1990’lı yıllarda durum bu değildi. Bu işin geleceğini gören firmalar, oyuna özel cihazlar tasarlamaya başladılar. Sony, Nintendo ve Microsoft'u başarılı oldukları için zaten biliyorsunuz. Ancak bugün konumuz Apple ve başarısız oyun konsolu Bandai Pippin.

Her büyük şirketin geçmişinde başarısız girişimler bulunur. Örneğin Microsoft’un geçmişinde Windows Phone var. Google’ın geçmişinde Google Notebook ve Google+ gibi hatalar var. Apple’ın hatalarından birisi de 1996 yılında Apple Bandai Pippin isminde çıkardığı bir oyun konsolu oldu.

1990’lı yıllar oyun konsolları için adeta bir savaş alanıydı. Bu savaşın ortaya çıkardığı ürünlerden birisi PlayStation markası oldu. Peki Apple ne oldu da Microsoft’tan bile erken davranarak konsol pazarına da atılmaya karar verdi? İşte bugünlerde fiyasko olarak değerlendirilen Apple Bandai Pippin’in hikâyesi.

Steve Jobs'ın yokluğu ile başlayan hatalı kararlar:

Her şey Apple'ın kurucusu Steve Jobs’ın başarısız bilgisayarlar üretince, yönetim kurulu kararı ile Apple’dan kovulmasıyla başladı. Steve Jobs ile birlikte şirketin CEO’su John Sculley’in de şirketle bağlantısı kesildi. Daha sonra şirketin CEO pozisyonuna Michael Spindler ismi getirildi.

Spindler, Apple'ın başına geçtiği zamanlarda Apple hâli hazırda bilgisayar pazarında çok güçlü bir konumdaydı. Ancak bir sorun vardı. Apple AR-GE çalışmaları için tonla para harcıyordu fakat harcadığı parayı kurtaracak kadar yeni proje üretilemiyordu.

Apple'ın özel yazılımlarını Windows gibi başka şirketlere açma fikri ortaya çıktı:

Apple, finansal baskının giderek artması ve Windows’un inanılmaz yükselişiyle birlikte iyice sıkışmaya başladı. Sonrasında Spindler çareyi “Clone Initiative” denen bir projeyi hayata geçirmekte buldu. Bu proje özet olarak şu işe yarayacaktı: Apple yazılımlarını üçüncü parti cihazlarda çalıştırmak.

Pippin oyun konsolu da bu proje kapsamında ortaya çıkan bir ürün oldu. Oyun konsolu üretimi için Japon oyuncak üreticisi Bandai ile anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Apple projeyi finanse edecekti. Bandai ise oyun konsolunun üretiminden ve pazarlanmasından sorumlu olacaktı.

Apple Bandai Pippin nasıl bir konsoldu?

Pippin, Mac OS’in basitleştirilmiş bir sürümüyle çalışıyordu. Ancak bu noktada zekice bir hamle yapılarak işletim sistemi konsolun kendisine yüklenmemişti. Bunun yerine her oyun CD’sine işletim sistemi de ekleniyordu. CD takılınca da işletim sistemi kullanılabilir hâle geliyordu.

Peki bu hamle neden zekice? Çünkü bu sayede oyun geliştiricileri Pippin için o güne kadar yapılmış tüm sürümlere ayrıca optimizasyon yapmak zorunda kalmayacaktı. Bunun yerine oyunun hangi sürümle kullanılmasını istiyorlarsa CD’nin içine o sürümü koyacaklardı.

Apple Bandai Pippin, “AppleJack” ismi verilen bir oyun koluna sahipti. Kontrolcünün ortasında bir ‘trackball’ bulunuyordu. Trackball oyun menülerinde geçiş yapmak için kullanılmak zorundaydı. Çünkü Pippin’in oyunları Apple Mac bilgisayarlardan direkt olarak aktarılıyordu.

AppleJack ile ilgili ilginç bir bilgi de kablosuz teknolojisiyle çalışıyor olmasıydı. Apple’ın kablosuz çalışan bir oyun kolu çıkarması dönemine göre oldukça ileride bir hareketti. Tabii o zamanlar Bluetooth teknolojisi olmadığı için kızılötesi teknolojisi kullanılıyordu.

Pippin konsolunun rakiplerine karşı önde olduğu bir nokta daha vardı. Cihazın oyun çalıştırırken uyguladığı bir bölge sınırı yoktu. Örneğin bir oyunu Japonya’dan alıp ABD topraklarında satın alınmış bir cihazda çalıştırabiliyordunuz.

Konsolun geniş kapsamı bununla sınırlı değildi. Arkasında bulunan bağlantı türleri sayesinde, cihazı neredeyse her türlü televizyona bağlamak mümkündü. Aynı zamanda VGA çıkışı olduğu için bilgisayar monitörlerinde de kolayca kullanılabiliyordu.

Apple Bandai Pippin oyunları nasıldı?

Cihazın kendisi her ne kadar çok iyiymiş gibi görünse de oyunları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Neredeyse her oyunda görüntü titremeleri, obje kaybolmaları gibi sorunlar yaşanıyordu. Ayrıca oyunların bazıları 10-15 FPS arasında seyrediyordu. Oyunların grafik ayarlarını düşürerek FPS’i artırmak mümkün olsa da bu sefer oyun çok kötü göründüğü için oynanılamaz hâle geliyordu.

Yukarıda Pippin için yapılmış “Racing Days” oyununa ait bir oynanış video paylaştık. Aşağıya da aynı dönemlerde çıkış yapmış, zamanla PlayStation markası için efsane hâline gelmiş Gran Turismo’nun oynanış videosunu bırakıyoruz. Kendiniz izleyerek aradaki farkı çok daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Tüm özelliklerine rağmen başarıya ulaşamadı:

Apple Bandai Pippin ile ilgili kesin olarak söylenebilecek tek bir şey varsa o da başarısız bir girişim olduğu. Konsolun ne kadar başarısız olduğunu önce Bandai’nin piyasaya sürmeden önce koyduğu hedefi, sonra da konsolun gerçekte kaç adet sattığını söyleyerek açıklayalım.

Bandai’nin konsolu piyasaya sürerken hedeflediği satış miktarı yarım milyondu. Cihaz dünya çapında yalnızca yaklaşık 42.000 adet satılabildi. Hatta bu o kadar beklenmedik bir durumdu ki, konsol için üretilen klavye gibi aksesuarlar konsolun kendisinden daha fazla üretildi.

Apple Bandai Pippin neden başarılı olamadı?

Öncelikle işin içinde Apple olduğu için cihazın fiyatından bahsedelim. Nintendo N64, PlayStation ve Apple Bandai Pippin birbirlerine çok yakın zamanda çıkış yapmış konsollar. Bu bağlamda fiyatlarını karşılaştırmak Apple’ın günümüzdeki fiyat politikasının ezelden beri aynı olduğunu ortaya koyuyor.

Nintendo N64’un piyasaya çıktığı zamanki fiyatı 200 dolar, PlayStation’ın ise 299 dolardı. Apple Bandai Pippin ise tamı tamına 600 dolarla satışa sunuldu. Cihaz her ne kadar rakiplerine göre bazı noktalarda daha üstün teknoloji kullanıyor olsa da son kullanıcınn gözünde PlayStation’ın iki katına satılan bir oyun konsolu vardı.

Konsolun başarısız olmasındaki bir diğer etkense Apple’ın projeye gereken özeni göstermemiş olması. Apple her ne kadar o zamanlarda da çok saygı gören bir şirket olsa da oyun konsolu pazarında hiçbir söz hakkı yoktu. Bunun üzerine bir de projenin yalnızca finanse tarafında durmaları işleri iyice karıştırdı. Oyun konsolunun tüm pazarlaması, üretimi Bandai’ye emanet edilmişti.

Sonuç olarak Apple Bandai Pippin için yalnızca 25 oyun çıkarıldı. ABD’de bile birçok insanın böyle bir konsolun varlığından haberi olmadı. 1996 yılında Michael Spindler’in yerine Gil Arnelio gelince cihazın üretimi durduruldu. Bandai ise elinde kalan binlerce cihazı Japonya’ya geri göndermek zorunda kaldı.

Cihazın tamamen ortadan kalması da 1997 yılında gerçekleşti. Steve Jobs, yıllar önce kovulduğu şirkete tırnaklarıyla kazıyarak geri geldi. Apple Bandai Pippin faciasını ortaya çıkaran Clone Initiative projesini ortadan kaldırdı.

Bungie, Apple Bandai Pippin’in sayılı oyunlarından birini geliştirmişti:

Günümüzün popüler FPS oyunlarını üretmesiyle tanıdığımız Bungie’nin yolu Apple Bandai Pippin’den de geçti. Pippin için Super Marathon isimli FPS oyununu geliştiren Bungie ile ilgili ironik olan bir durum da var. Xbox markasının en sevilen oyunlarından olan, aynı zamanda bir FPS serisi Halo da Bungie mutfağından çıkma bir yapım.

Yani Pippin için çıkan oyunların kötü olmasının suçu pek geliştiricilere atılabilecek gibi değil. Ortada Apple tarafından gerekli özen gösterilmeyen, yanlış kişilere yöneticilik koltuğu verilmiş bir proje var.

Apple Bandai Pippin teknik özellikleri:

İşlemci: PowerPC 603 RISC 66 MHz

PowerPC 603 RISC 66 MHz Bellek: 6 MB (sistem ve video için ortak)

6 MB (sistem ve video için ortak) Ekran kartı: Taos (VGA - 16 bit)

Taos (VGA - 16 bit) Kontrolcü: AppleJack

AppleJack Ağırlık: 4 kg

Bugün baktığımız zaman çok komik görünen bu özellikler, dönemine göre gerçekten çok iyiydi. Hatta Pippin’e göre çok daha başarılı olmuş konsollardan katbekat ilerdeydi. PlayStation ile arasındaki fark dudak uçuklatıcı. PlayStation’da kullanılan işlemci 33,9 MHz hızında, bellek ise 2 MB boyutundaydı.

Böylelikle Apple’ın bile unutmak istediği bir girişim olan Apple Bandai Pippin oyun konsolunun hikâyesini anlattığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Aranızda daha önce bu konsoldan haberi olan var mıydı? Sizce Apple oyun konsolu dünyasında şansını bir kere daha denemeli mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.