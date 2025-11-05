Apple, baştan aşağı yenilenen App Store’un kaynak kodunu yanlışlıkla sızdırdı

Apple, App Store’un yeni web arayüzünü yayına aldıktan sonra sitenin kaynak kodunu yanlışlıkla internete açtı. Kodlar GitHub’da ortaya çıktı.

Apple, kısa süre önce App Store’un web arayüzünü modern bir tasarımla güncelledi. Ancak lansmandan hemen sonra, sitenin ön yüz kaynak kodu açığa çıktı. Bu durum, yayındaki sürümde sourcemap dosyalarının açık bırakılmasından kaynaklandı.

Bir GitHub kullanıcısı olan rxliuli, bu açık sayesinde tüm kodu indirip arşivledi ve “eğitim amacıyla” GitHub’da paylaştı. Kodlarda Svelte ve TypeScript ile hazırlanmış bileşenler, yönlendirme sistemi, API bağlantıları gibi detaylar yer alıyor.

Bu olay bir güvenlik açığı oluşturmasa da, Apple gibi detaycılığıyla bilinen bir teknoloji devinin böyle bir hata yapması oldukça dikkat çekici. Uzmanlar bunu, genellikle yeni başlayanların yaptığı türde bir hata olarak yorumluyor.

Kodların internette dolaşıma girmesi yazılım topluluğu için eğitici bir fırsat sunsa da, Apple tarafında bu durumun nasıl ele alınacağı merak konusu. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.