Apple, geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu hizmeti Apple Card için bir web portalı oluşturdu. Bu web portalı, Apple Card kullanımıyla ilgili detayları ortaya koyarken fatura ödemelerinin yapılmasına da imkan tanıyor. Apple Card için oluşturulan portal, kullanıcıların Apple Wallet'a duydukları ihtiyacı azaltıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2019 yılında kendi ödeme hizmeti Apple Card'ı tüketicilerin kullanımına sundu. Apple Card, kullanıcılara yine Apple'ın Wallet uygulaması üzerinden ödeme avantajları sağlıyordu. Ayrıca Apple, kendi kredi kartının bankaların verdiği kredi kartlarına oranla çok daha avantajlı olduğunu savundu. Şirket şimdi de Apple Card için bir web portalı oluşturduğunu açıkladı.

Apple Card için oluşturulan web portalı, kullanıcıların iPad ve iPhone'lara duyduğu ihtiyacı azaltıyor. Ancak bu demek olmuyor ki kullanıcılar, bundan sonra Apple Wallet'a ihtiyaç duymadan Apple Card'ı kullanabilecekler. Apple Card için oluşturulan web portalı sadece, kredi kartınızla ilgili detaylı bilgilere erişmenizi kolaylaştırıyor ve ödeme yapmanızı sağlıyor.

Apple Card sahipleri, oluşturulan web portalını kullanarak kredi kartı harcamalarını, bakiyelerini ve geçmiş fatura ekstrelerini takip edebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, bu portal aracılığıyla fatura ödemelerini de yapabilecekler. Bu sayede en azından bazı işlemler, Apple Wallet'a duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmış olacak. Apple, oluşturduğu web portalı ile Apple Card kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşayacaklarını ifade ediyorlar.

Apple Card'ın belki de en etkileyici özelliği, nakit para iadesi yapıyor oluşu. Bir kullanıcı, Apple Card'ı kullanarak Apple'ın resmi sitesi üzerinden alışveriş yaparsa yüzde 3, Apple Pay aracılığıyla bir işlem gerçekleştirirse yüzde 2 ve şirketin titanyum yapıdaki kredi kartı ile gerçekleştirilen tüm işlemlerde de yüzde 1 oranında nakit para iadesi alıyor. Bu da kullanıcıları, Apple Card'a yaklaştıran önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.