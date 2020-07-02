Apple'ın bu zamana kadar geliştirdiği en pahalı ve en güçlü bilgisayarlardan olan Mac Pro'ya yeni bir ekran kartı seçeneği getirildi. AMD'nin Radeon Pro W5500X ekran kartı, Mac Pro'nun yapılandırma seçenekleri arasına girdi.

Mac Pro, çıktığı günden bu yana fiyatıyla kendinden fazlasıyla bahsettirdi. Özellikle son günlerde ilginç aksesuarıyla tekrar gündeme gelen Mac Pro, yeni yapılandırma seçenekleriyle de kendinden söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Cupertino merkezli Apple, amiral gemisi Mac modeli Mac Pro'ya yeni bir ekran kartı seçeneği getirdi. 1.600 TL'lik fiyatıyla birlikte mevcut ekran kartı yapılandırma seçenekleri arasında en uygun fiyatlı grafik teknolojisi olarak karşımıza çıkan AMD Radeon Pro W5500X, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

8 GB GDDR6 belleğe sahip Radeon Pro W550X

Şu anda Apple'ın sitesinde Mac Pro yapılandırma seçenekleri arasında yer alan AMD Radeon Pro W5500X, 5,6 teraflopluk bir performansın yanı sıra 8 GB'lık GDDR6 bellek ve 224 GB/sn bir bant genişliği sağlıyor. Bu da temel model olarak kullanıcılara sunulan GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X'e göre ciddi bir performans artışı sağlıyor.

Apple, AMD Radeon Pro W5500X'i " 8 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro W5500X, 5,6 teraflopa kadar tek duyarlıklı performans veya 11,2 teraflopa kadar yarım duyarlıklı işlemler sunan AMD RDNA mimarisini temel alır. Dört adede kadar 4K ekranı, bir adet 5K ekranı veya bir adet Pro Display XDR ekranı destekler. MPX bölmelerinden birine yerleştirilen yarım boy MPX Modülü tasarımı, ekstra PCIe yuvasıyla ek genişletme olanağı sunar. Her bir MPX bölmesinde bir modül olmak üzere, Mac Pro’ya iki adede kadar Radeon Pro W5500X MPX Modülü yerleştirilebilir" ifadeleriyle tanımlıyor

AMD Radeon Pro W5500X, temel modelle karşılaştırdığı zaman performans artışı sunsa da ekran desteği konusunda temel modelin gerisinde kalıyor. Mac Pro'nun temel modeli olarak sunulan AMD Radeon Pro 580X altı adet 4K ekranı, iki adet 5K ekranı ya da iki adet Pro Display XDR'ı desteklerken AMD Radeon Pro W5500X dört adede kadar 4K ekranı, bir adet 5K ekranı ya da bir adet Pro Display XDR ekranı destekliyor. Bu nedenle ekran kartında değişiklik yapmak istiyorsanız Apple'ın kullanıcılar için hazırladığı grafik teknolojileri hakkında bilgi kısmını gözden geçirmenizde fayda var.