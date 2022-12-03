Çin’de En Çok Satılan Telefon Artık Android Değil, iPhone

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri süregelen Android vs. iPhone savaşının Çin cephesinde hep Android öndeydi, ancak artık Apple tahtı ele geçirdi. Artık Çin’de en fazla satılan telefon Android değil, iPhone oldu.

Dünya çapında tanınan markalarıyla Android telefon denince artık Güney Kore’den bile önce akla gelen Çin’de artık yeni bir kral var. Her ne kadar parçaları orada üretilse de iPhone’lar Çin’de en çok kullanılan telefon değildi, zirvede Android vardı.

Takdir edersiniz ki bunun en büyük sebeplerinden biri de Çin’de üretilen çakma Android telefonlardı. Bütün bu unsurlara rağmen Apple, Çin’i resmen fethetti ve artık Çin’de en çok kullanılan işletim sistemi Android değil.

Çin'de satılan her 4 akıllı telefondan biri iPhone, yani yeni telefonların %25 artık Apple. Apple'ın en çok sattığı model ise %75 oranla iPhone 14 Pro Max:

Sonuçlar 7 ülkede merkezi bulunan, akıllı telefon sektörünün en önemli pazar araştırmaları şirketi CounterPoint'in son raporundan geliyor. Rapordaki bilgilere göre Ekim 2022 ayı itibariyle Çin’de satılan her 4 akıllı telefondan biri iPhone. Çin’de insanların en çok tercih ettiği iPhone modeli ise iPhone ailesinin son serisi olan iPhone 14 ailesinin en güçlü üyesi iPhone 14 Pro Max oldu.

Ancak bu durum, iPhone satışlarının artmasıyla değil, Çin’deki genel akıllı telefon satışlarının geçen yıla kıyasla %15 düşmesiyle oldu. iPhone satışları ise totalde %4 düşüş gösterdi. Apple, 2022 Ekim ayı itibariyle Çin’deki akıllı telefon Pazar payının %25’ine sahip.

Bu %25’lik dilimin %75’ini ise iPhone 14 ailesi telefonlar oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 13 ailesi, Çin’deki toplam iPhone satışlarının %47’sini oluşturuyordu. Görünüşe göre iPhone 14 ailesi ile Apple, Çin kullanıcısının dikkatini çekmeyi başarmış.

Bu arada iPhone 14 hakkındaki videolarımızı da izlemeyi unutmayın:

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...ve tabii ki iPhone 14'ü webtekno usulü inceledik: