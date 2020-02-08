Apple, Çin'deki Mağazalarının Kapalı Kalma Süresini Uzatıyor

Çin’de başlayan ve resmi rakamlara göre 700’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, iş dünyasını ve ekonomiyi de kötü etkilemeye devam ediyor. Apple, Çin’deki mağazalarının yeniden açılma süresini uzatıyor.

Çin’de patlak veren ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü, sadece insan sağlığını değil ayrıca ekonomiyi ve iş dünyasını da derinden etkilemeye başladı. Resmi rakamlara göre yüzlerce, bazı iddialara göre ise binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsün etki alanı da giderek genişliyor.

Birçok şirketi ve şirketlerin üretimlerini olumsuz etkileyen virüsün kurbanlarından bir tanesi de ABD merkezli teknoloji devi Apple oldu. Tabii gerek satışlarıyla gerekse tedarik zincirleriyle belini Çin’e bağlamış olan şirketin böyle bir salgından etkilenmeme ihtimali oldukça düşüktü.

Mağazaların kapalı kalma süresi uzuyor

İletişim merkezlerini ve şirket ofislerini açma gayretinde bulunan ABD’li teknoloji devi, Corona virüsü salgını nedeniyle Çin’deki mağazalarının kapalı kalma süresini uzatmaya karar verdi.

Şirket, bu ayın başlarında yaptığı açıklamasında Çin’deki resmi mağazalarını ve şirket ofislerini, salgın sebebiyle 9 Şubat’a kadar kapatacağını açıklamıştı. Şirket, yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Şirket ofislerimizi ve iletişim merkezlerimizi 10 Şubat haftasında yeniden açmaya çalışıyoruz ve mağazalarımızı yeniden açmak için hazırlıklar yapıyoruz. Açılış tarihleri kesinleşene kadar müşterilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Apple’ın Çin ana karasından olmayan şirketler arasında Corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden bir tanesi olduğunu söylememiz muhtemelen pek de yanlış olmaz. Şirket, gerek iPhone satışlarında gerekse tedarik zincirinde ve üretim aşamasında olsun sırtına Çin’e çok fazla dayamış durumda.

Tabii bu durumdan tek etkilenen şirket Apple da değil. Çin’de özellikle Wuhan bölgesinde fabrikaları, ofisleri olan tüm şirketler bu salgından etkilenmiş durumda. Birçok firma mağazalarını, fabrikalarını geçici bir süreliğine de olsa kapatma kararı almış durumda.