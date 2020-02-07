Apple'ın yeni yayınladığı macOS 10.15.4 Beta yazılımında, şirketin yeni cihazlarında AMD işlemcilerini kullanabileceğini gösteren referans kodları bulundu. İddialara göre Apple, yeni nesil oyun Mac'lerinde AMD ile ortaklık kurabilir.

İlk defa kasım ayında yayınlanan macOS 10.15.2 Beta yazılımında ve şimdi de 10.15.4 Beta'da karşımıza çıkan AMD işlemci referansları, Apple’ın yeni bir anlaşmaya imza atmak üzere olduğunu gösteriyor olabilir. macOS Catalina sürümünde ortaya çıkan Picasso, Renoir ve Van Gogh APU kod adlarıysa bunun en büyük kanıtı gibi görünüyor.

Mac'lerin şu andaki Intel markalı işlemcilerini göz önüne aldığımızda, ortaya çıkan bu kod adları da doğal olarak Apple’ın yeni nesil Mac'ler için AMD işlemciler kullanabileceğine dair beklentileri ortaya çıkarıyor. İki dev firma arasında yeni bir anlaşma yapıldığı henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak Apple, belirli MacBook Pro, iMac, iMac Pro ve Mac Pro modellerindeki grafik birimi için AMD’ye güveniyor.

Apple, yeni oyun odaklı cihazında AMD ile ortaklık kurabilir:

Yeni sürümde yer alan referansların çoğu Picasso, Raven, Renoir ve Van Gogh gibi AMD APU’larının kod adlarını içeriyor. APU (Accelerated Processing Unit - Hızlandırılmış İşleme Birimi) ise AMD’nin tek bir yonga üzerindeki CPU ve GPU için kullandığı pazarlama terimi olarak biliniyor.

Birkaç ay önce Tayvan merkezli Economic Daily News’ten gelen doğrulanmamış bir haber, Apple’ın WWDC 2020 etkinliğinde üst düzey bir oyun Mac’i duyurmayı planladığını öne sürmüştü. Bu iddialar doğruysa yeni nesil Mac’in bir AMD APU tarafından güçlendirilmesi oldukça mümkün görünüyor ancak birçok kişinin bu iddiaya şüpheyle baktığını da hatırlatalım.

AMD tabanlı Mac’ler hakkında doğrulanmış herhangi bir bilgi henüz bulunmuyor. Bu yüzden ortaya çıkan referans kodlarının sadece test amaçlı olabileceğini ve Apple’ın Intel ile olan ortaklığına devam edebileceğini de söyleyelim. Bu noktada herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.