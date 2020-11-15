Apple, Orta Segmentte Yer Alacak iPhone SE Plus'ı Çıkaracak

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Apple, daha çok bütçeye uygun telefon çıkaran Çinli rakipleriyle rekabet etmek için orta segment bir cihaz çıkaracak. Şirketin çıkaracağı bu cihaz ise iPhone SE'nin devamı iPhone SE Plus olacak.

iPhone denildiğinde akla ilk olarak amiral gemisi bir cihaz gelse de Apple, bu sene nisan ayında iPhone SE 2 / iPhone SE 2020 adını verdiği modelini çıkarmıştı. Telefon, diğer iPhone modellerine göre daha ucuz bir fiyat etiketiyle çıkış yapmıştı.

2018 yılında çıkan iPhone X serisinin en düşük modeli olan iPhone XR, 500 dolardan çıkarken iPhone SE 2, 400 dolardan satışa çıkmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, SE modellerini Çinli rakipleriyle rekabet etmek için kullanacak.

iPhone SE Plus, Çinli bütçe dostu telefonlarla yarışacak

Gizchina'da yer alan habere göre Apple, önümüzdeki sene daha uygun fiyatlı orta segment bir telefon çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu orta segment cihazı çıkarmasındaki sebep ise Xiaomi, OPPO ve vivo gibi markalarla Çin'de ve Hindistan'da rekabete girebilmek.

Peki, Apple'ın daha çok düşük maliyetli telefon üreterek maliyet giderlerini kısma planının bir parçası olan iPhone SE Plus ile ilgili bilinenler ve söylentiler neler? Söylentilere göre iPhone SE Plus, 5,5 inçlik bir ekrana ve yan tarafına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

Ayrıca söylentilere göre Apple, maliyeti düşürmek için iPhone SE Plus'ta Touch ID düğmelerini kullanacak. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni iPhone SE'nin toplam fiyatı düşüreceğini dile getiriyor. 5,5 inç ya da 6,1 inçlik bir ekran kullanılacağını söyleyen Kuo, LCD ekranların kullanılacağını dile getiriyor. Tasarım tarafında ise iPhone XR ya da iPhone 8 ile aynı kasayı kullanacağı ifade ediliyor.

Beklenebileceği gibi iPhone SE Plus'ta 5G bağlantı desteği yer almayacak ve sadece 4G bağlantı seçeneğiyle gelecek. Cihazın fiyatı dışında akılları çelecek olan noktası ise muhtemelen A14 Bionic işlemcisi olacak.