iPhone 12 mini Kullanıcıları, Kilit Ekranından Şikayetçi

Apple'ın iPhone 12 ailesindeki en küçük boyutlara sahip telefonu iPhone 12 mini'nin kullanıcıları, ekran konusundaki şikâyetlerini dile getiriyor. Kullanıcılar, dokunmatik ekranın kilit ekranında tepkisiz kaldığını ifade ediliyor.

Apple'ın bu sene düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone modellerinden bir tanesi de küçük boyutlarıyla dikkatleri çeken iPhone 12 mini olmuştu. Bu hafta içerisinde sizlere aktardığımız bir haberimizde iPhone 12 mini'nin boyutu sebebiyle kullanıcılarının batarya performans sorunlarıyla karşılaştığını aktarmıştık.

Yoğun kullanımda sadece 4 saatlik bir batarya ömrü sunan iPhone 12 mini, görünüşe göre küçük ekranıyla da kullanıcılarına sorunlar yaratıyor. iPhone 12 mini kullanıcıları, çeşitli forumlarda telefonun ekranında sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor.

iPhone 12 mini'nin ekran sorunları

iPhone 12 mini kullanıcıları, cihazın dokunmatik ekranının kilit ekranında kısmen tepkisiz kaldığını dile getiriyor. Kamera ya da flaş ışığını açmakta zorlanan kullanıcılar, buna ek olarak başparmaklarıyla telefonun ekran kilidini kaydırmakta da çeşitli sorunlar yaşıyorlar.

Kullanıcıların yönelttikleri şikâyetlere göre diğer parmaklar çalışsa da başparmakta sorunlar yaşanıyor. Tabii tek elle kullanım için tasarlanmış bir telefonda böyle bir sorunla karşılaşmak da kullanıcılara çok fazla yardımcı olmuyor. Kullanıcıların ifade ettiğine göre bu sorun, telefon şarja takıldığında ya da kılıfsız kullanıldığında bazen ortadan kaybolabiliyor.

Şu an için bu sorunun kaç kullanıcı tarafından yaşandığı bilinmiyor. Ancak sadece birkaç kullanıcının karşılaştığı bir sorun olmadığı da görülebiliyor. Batarya ömrüne ek olarak ekran ile yaşanan bu sorunların, yeni çıkış yapmış bir telefon için çok da iyi bir başlangıç olduğunu söyleyemeyiz.

5,4 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan iPhone 12 mini, kullanıcılarına 2.227 mAh kapasiteli bir batarya sunuyor. Henüz ülkemizde satışı bulunmayan cihazın ekran gövde oranı ise %82,47.