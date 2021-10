Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mobil uygulama listesi oluşturdu. Made in Turkey isimli bu listede yalnızca Türk geliştiricilerin yapımlarına yer veren Apple, Kafa Topu 2 ile Basketbol Arena'yı da listeye ekledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kutlama hazırladı. Şirketin uygulama mağazası olan App Store'da özel bir bölüm açan Apple, bu bölümde Türk geliştiricilere ait olan mobil uygulamaları sergilemeye başladı. Apple tarafından yapılan açıklamalarda, "Bu özel günde ülkenin yetenekli geliştiricilerinden bazılarının tanınmasını istedik." ifadeleri kullanıldı.

Apple'ın App Store'daki Türkiye özel bölümü, "Made in Turkey" olarak isimlendirildi. Bu bölümde; sağlık, yemek, eğitim, fotoğrafçılık ve oyun gibi farklı kategorilerde yer alan Türkiye menşeli mobil uygulamaları yer alıyor. Apple bu sayede, Türk geliştiricilerin elinden çıkmış mobil uygulamaların tüm dünyaya tanıtılmasına imkan sağlamış oldu.

İşte Made in Turkey bölümünde yer alan bazı mobil uygulamalar

App Store'de yer alan Made in Turkey bölümünde, aslında pek çoğumuzun bildiği mobil uygulamalar yer alıyor. Örneğin Meditopia, Kunduz, BluTV, Faladdin, Royal Match, Rise Up, Kelimelik, Bus Simulator: Ultimate gibi mobil uygulamalar, listede kendine yer bulmuş durumda. Ancak özellikle de bizler için, bu uygulamaların tümünden daha değerli olan iki uygulama da Made in Turkey listesinde yer alıyor.

Kafa Topu 2 ve Basketbol Arena, Apple'ın listesinde

Webtekno'nun kardeş şirketi olan Masomo'nun piyasaya sürdüğü ve milyonlarca oyunsevere ulaşan Basketbol Arena ile Kafa Topu 2 isimli oyunlar da Apple'ın oluşturduğu listede kendisine yer bulmayı başarmış durumda.

Apple'ın Made in Turkey listesine buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.